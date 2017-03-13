Питерские зоозащитники собирают деньги на памятник медвежонку Сене

Бронзовый медведь появится в память о спасенном волонтерами звере, который не смог пережить полученные травмы и истощение.
Под Петербургом установят памятник медвежонку Сене. Зверь жил в центре помощи животным «Велес» в течение нескольких лет. Медведя привезли из Архангельской области, выкупив у хозяина притравочной станции.
Хищник был сильно истощен, не мог вставать на задние лапы и самостоятельно принимать пищу. За судьбой Сени следили всем миром. Ему сделали несколько операций, однако заболевания оказались неизлечимыми.
Несмотря на это, медведь быстро освоился в центре. Он совершал ежедневные обходы и даже подружился с другими питомцами. Сейчас зоозащитники начали сбор средств в Интернете на памятник Сене.
Уже готов эскиз изваяния. Под лапой у бронзового медвежонка будет почтовый ящик, в который можно положить письмо к своему умершему питомцу.
Хищник был сильно истощен, не мог вставать на задние лапы и самостоятельно принимать пищу. За судьбой Сени следили всем миром. Ему сделали несколько операций, однако заболевания оказались неизлечимыми.
Несмотря на это, медведь быстро освоился в центре. Он совершал ежедневные обходы и даже подружился с другими питомцами. Сейчас зоозащитники начали сбор средств в Интернете на памятник Сене.
Уже готов эскиз изваяния. Под лапой у бронзового медвежонка будет почтовый ящик, в который можно положить письмо к своему умершему питомцу.
Комментарии