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  • 13.03, 21:34
Питерские зоозащитники собирают деньги на памятник медвежонку Сене. Санкт-Петербург, животные, медведи, памятники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Питерские зоозащитники собирают деньги на памятник медвежонку Сене

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Питерские зоозащитники собирают деньги на памятник медвежонку Сене

Питерские зоозащитники собирают деньги на памятник медвежонку Сене

Питерские зоозащитники собирают деньги на памятник медвежонку Сене

    Бронзовый медведь появится в память о спасенном волонтерами звере, который не смог пережить полученные травмы и истощение.

    Под Петербургом установят памятник медвежонку Сене. Зверь жил в центре помощи животным «Велес» в течение нескольких лет. Медведя привезли из Архангельской области, выкупив у хозяина притравочной станции.

    Хищник был сильно истощен, не мог вставать на задние лапы и самостоятельно принимать пищу. За судьбой Сени следили всем миром. Ему сделали несколько операций, однако заболевания оказались неизлечимыми.

    Несмотря на это, медведь быстро освоился в центре. Он совершал ежедневные обходы и даже подружился с другими питомцами. Сейчас зоозащитники начали сбор средств в Интернете на памятник Сене.

    Уже готов эскиз изваяния. Под лапой у бронзового медвежонка будет почтовый ящик, в который можно положить письмо к своему умершему питомцу.

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