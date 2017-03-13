#ТЫСУПЕР!
Охота на дьявола
Охота на дьявола 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 13.03, 21:34
Фотовпечатления Ромы Зверя можно увидеть на выставке в Петербурге. Санкт-Петербург, выставки и музеи, музыка и музыканты, фото. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Фотовпечатления Ромы Зверя можно увидеть на выставке в Петербурге

комментировать

Фотовпечатления Ромы Зверя можно увидеть на выставке в Петербурге

Фотовпечатления Ромы Зверя можно увидеть на выставке в Петербурге

    Лидер популярной группы «Звери» открыл в музее «Эрарта» собственную фотовыставку.

    На экспозиции представлено 60 работ, сделанных Романом Билыком в разное время и в разных странах во время гастролей и путешествий. Есть и много черно-белых снимков.

    Однако, по словам музыканта, у него нет интереса к форме. Ему важен человек в кадре. А снимает Роман и аналоговыми камерами, и цифровыми, и даже на телефон. Правда, сейчас увлечение фотографией постепенно сходит на нет.

    Сейчас Рома Билык увлекся операторским и режиссерским искусством, а также живописью. Так что не исключено, что в скором времени лидер группы «Звери» порадует поклонниц и выставкой своих полотен.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru