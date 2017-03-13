Фотовпечатления Ромы Зверя можно увидеть на выставке в Петербурге

Лидер популярной группы «Звери» открыл в музее «Эрарта» собственную фотовыставку.

На экспозиции представлено 60 работ, сделанных Романом Билыком в разное время и в разных странах во время гастролей и путешествий. Есть и много черно-белых снимков.



Однако, по словам музыканта, у него нет интереса к форме. Ему важен человек в кадре. А снимает Роман и аналоговыми камерами, и цифровыми, и даже на телефон. Правда, сейчас увлечение фотографией постепенно сходит на нет.



Сейчас Рома Билык увлекся операторским и режиссерским искусством, а также живописью. Так что не исключено, что в скором времени лидер группы «Звери» порадует поклонниц и выставкой своих полотен.