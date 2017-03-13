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  • 13.03, 21:34

Полиция разыскивает Ford после сообщений о стрельбе на севере Москвы

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Полиция разыскивает Ford после сообщений о стрельбе на севере Москвы

Полиция разыскивает Ford после сообщений о стрельбе на севере Москвы

Очевидец заявил в правоохранительные органы о том, что на севере Москвы стреляли из автомобиля Ford.

После поступления этого сообщения полиция начала разыскивать иномарку, о которой сообщил свидетель. По словам источника в правоохранительных органах, объявлен план «Перехват», передает РИА Новости.

Источник: «После стрельбы из автомобиля Ford и сообщения очевидца об этом в округе объявлен план „Перехват“».

В пресс-службе ГУ МВД по Москве в свою очередь подтвердили, что проводится проверка, и уточнили: очевидец сообщал о хлопках из проезжающей машины.

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