Полиция разыскивает Ford после сообщений о стрельбе на севере Москвы

Очевидец заявил в правоохранительные органы о том, что на севере Москвы стреляли из автомобиля Ford.
После поступления этого сообщения полиция начала разыскивать иномарку, о которой сообщил свидетель. По словам источника в правоохранительных органах, объявлен план «Перехват», передает РИА Новости.
Источник: «После стрельбы из автомобиля Ford и сообщения очевидца об этом в округе объявлен план „Перехват“».
В пресс-службе ГУ МВД по Москве в свою очередь подтвердили, что проводится проверка, и уточнили: очевидец сообщал о хлопках из проезжающей машины.
Источник: «После стрельбы из автомобиля Ford и сообщения очевидца об этом в округе объявлен план „Перехват“».
В пресс-службе ГУ МВД по Москве в свою очередь подтвердили, что проводится проверка, и уточнили: очевидец сообщал о хлопках из проезжающей машины.
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