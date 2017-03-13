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  • 13.03, 21:34
Жюри «Прорыва» впечатлил спектакль по книге главного художника БДТ. Санкт-Петербург, награды и премии, театр. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Жюри «Прорыва» впечатлил спектакль по книге главного художника БДТ

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Жюри «Прорыва» впечатлил спектакль по книге главного художника БДТ

Жюри «Прорыва» впечатлил спектакль по книге главного художника БДТ

    На Новой сцене Александринского театра проходит награждение лауреатов молодежной театральной премии «Прорыв». В Петербурге ее вручают уже в восьмой раз.

    Еще до старта торжественной церемонии имена самых ярких отечественных режиссеров XXI века прозвучали на презентации сборника под названием «Без цензуры».

    Сборник составлен из статей критиков о наиболее заметных мастерах современной сцены. В топ 30 вошли как уже признанные звезды, так и подающие надежду дебютанты.

    Жюри «Прорыва» сегодня отметило не только большое количество удачно стартовавших постановщиков, но и еще одну тенденцию — их любовь к необычным площадкам. Таким, например, как бывший кинотеатр «Спартак», где был сыгран спектакль «Сталкеры». Впечатлили экспертов и работы легендарных театральных коллективов, в частности спектакль БДТ «Гроза».

    Софья Апфельбаум, директор Российского академического молодежного театра: «Это открытия неожиданных форм и актеров в традиционных театрах. Потрясением для жюри был спектакль „Крещенные крестами“, который был сделан по книге главного художника БДТ Эдуарда Кочергина. Сама книга и сам спектакль — это по-своему прорыв».

    Интересно, что впервые регламент премии нарушили в пользу новичков. Эксперты заседали накануне до 3 часов ночи и теперь обещают массу сюрпризов во время награждения. Пока известно, что церемонию режиссер Денис Хуснияров превратил в подобие судебного процесса.

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