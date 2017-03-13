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  • 13.03, 21:34
Блокадницы встали на защиту Исаакия от «могущественных чиновников». РПЦ, Санкт-Петербург, библиотеки и книгоиздание, памятники, соцсети. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Блокадницы встали на защиту Исаакия от «могущественных чиновников»

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Блокадницы встали на защиту Исаакия от «могущественных чиновников»

Блокадницы встали на защиту Исаакия от «могущественных чиновников»

Блокадницы встали на защиту Исаакия от «могущественных чиновников»

    Три петербурженки разместили в соцсетях обращение, которое уже приобрело широкий общественный резонанс. Эмоциональное письмо сегодня цитировали многие СМИ.

    В своем обращении ветераны утверждают, что опасность нависла не только над собором, но и над всем Петербургом. По их словам, на историю и культуру города замахнулись могущественные чиновники.

    Представителей Смольного блокадницы упрекают в бездействии. Якобы они безразлично наблюдают за разорением Петербурга. В письме также упоминаются ситуации вокруг Публичной библиотеки и Пулковской обсерватории.

    Людмила Эльяшова, житель блокадного Ленинграда, экономист, писатель: «Без сомнения, нас не может не коснуться. Мы хотим защищать наш город, который мы защищали во время войны. И мы хотим его сейчас защитить. Он требует защиты».

    Людмила Эльяшова более 30 лет преподавала в Политехническом институте, написала книгу «Мой блокадный университет» и до сих пор занимается градозащитной деятельностью. Вместе с ней обращение подписали еще две жительницы блокадного Ленинграда — театровед и историк петербургской культуры Вера Сомина и педагог Вера Рогова. Она участвовала в создании блокадного детского дома во Фрунзенском районе.

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