Блокадницы встали на защиту Исаакия от «могущественных чиновников»

Три петербурженки разместили в соцсетях обращение, которое уже приобрело широкий общественный резонанс. Эмоциональное письмо сегодня цитировали многие СМИ.
В своем обращении ветераны утверждают, что опасность нависла не только над собором, но и над всем Петербургом. По их словам, на историю и культуру города замахнулись могущественные чиновники.
Представителей Смольного блокадницы упрекают в бездействии. Якобы они безразлично наблюдают за разорением Петербурга. В письме также упоминаются ситуации вокруг Публичной библиотеки и Пулковской обсерватории.
Людмила Эльяшова, житель блокадного Ленинграда, экономист, писатель: «Без сомнения, нас не может не коснуться. Мы хотим защищать наш город, который мы защищали во время войны. И мы хотим его сейчас защитить. Он требует защиты».
Людмила Эльяшова более 30 лет преподавала в Политехническом институте, написала книгу «Мой блокадный университет» и до сих пор занимается градозащитной деятельностью. Вместе с ней обращение подписали еще две жительницы блокадного Ленинграда — театровед и историк петербургской культуры Вера Сомина и педагог Вера Рогова. Она участвовала в создании блокадного детского дома во Фрунзенском районе.
Представителей Смольного блокадницы упрекают в бездействии. Якобы они безразлично наблюдают за разорением Петербурга. В письме также упоминаются ситуации вокруг Публичной библиотеки и Пулковской обсерватории.
Людмила Эльяшова, житель блокадного Ленинграда, экономист, писатель: «Без сомнения, нас не может не коснуться. Мы хотим защищать наш город, который мы защищали во время войны. И мы хотим его сейчас защитить. Он требует защиты».
Людмила Эльяшова более 30 лет преподавала в Политехническом институте, написала книгу «Мой блокадный университет» и до сих пор занимается градозащитной деятельностью. Вместе с ней обращение подписали еще две жительницы блокадного Ленинграда — театровед и историк петербургской культуры Вера Сомина и педагог Вера Рогова. Она участвовала в создании блокадного детского дома во Фрунзенском районе.
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