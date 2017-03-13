Задержанных в Иордании россиянок депортировали из страны

Жительницы Екатеринбурга Мария Сазонова и Виктория Матвеева, задержанные в Иордании за незаконную трудовую деятельность, сегодня вечером были депортированы из страны.
Об этом ТАСС сообщили в посольстве РФ в Иордании, отметив, что маршрут следования девушек им неизвестен. Ранее там сообщили, что по закону Иордании депортируемые за свой счет покидают эту страну и самостоятельно выстраивают свой маршрут. В посольстве отметили: нет гарантии того, что, покинув Иорданию, Сазонова и Матвеева вернутся в Россию, так как «девушки самостоятельно определяют свою дальнейшую судьбу за пределами иностранного государства».
Информация о том, что модель из Екатеринбурга Мария Сазонова пропала в Бахрейне, появилась 10 марта. Мать пропавшей девушки сообщила, что ее дочь устроилась работать барменом и регулярно выходила с ней на связь до 4 марта. Затем девушка перестала появляться в социальных сетях и выходить на связь.
узнали девушку в одной из стриптизерш местного ночного клуба. А накануне стало известно, что россиянку задержали в Иордании за оказание эскорт-услуг.
Информация о том, что модель из Екатеринбурга Мария Сазонова пропала в Бахрейне, появилась 10 марта. Мать пропавшей девушки сообщила, что ее дочь устроилась работать барменом и регулярно выходила с ней на связь до 4 марта. Затем девушка перестала появляться в социальных сетях и выходить на связь.
узнали девушку в одной из стриптизерш местного ночного клуба. А накануне стало известно, что россиянку задержали в Иордании за оказание эскорт-услуг.
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