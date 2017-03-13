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  • 13.03, 21:34
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Смольный согласовал градозащитный марш в Петербурге

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Смольный согласовал градозащитный марш в Петербурге

Смольный согласовал градозащитный марш в Петербурге

    Акция в защиту Исаакиевского собора и РНБ пройдет на Марсовом поле 18 марта.

    Городская администрация согласовала «Марш в защиту Петербурга». Добиться разрешения на проведение митинга на Марсовом поле активистам удалось лишь со второй попытки.

    Планировалось, что 19 марта несколько тысяч горожан выйдут, чтобы в очередной раз высказать свою позицию и по Исаакиевскому собору, и о спорном слиянии библиотек, а также по другим градостроительным проблемам.

    Однако в правительстве заявили, что место занято под экологическую акцию «Море волнуется» и предложили активистам протестовать в Удельном парке.

    В итоге активистам удалось отстоять место, но не дату. «Марш в защиту Петербурга» планируют провести на день раньше, 18 марта. Есть ограничения и по численности. Согласованная форма гайд-парка предполагает участие до 200 человек.

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