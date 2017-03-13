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  • 13.03, 21:34

Жительница Иванова умерла после отказа врачей ее госпитализировать

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Жительница Иванова умерла после отказа врачей ее госпитализировать

Жительница Иванова умерла после отказа врачей ее госпитализировать

Следователи выясняют обстоятельства смерти 33-летней жительницы Иванова, которую после первого вызова отказалась госпитализировать бригада скорой помощи.

По информации СУ СК по Ивановской области, инцидент произошел 4 марта.

Из сообщения СУ СК по Ивановской области: «Жительница города Иваново, почувствовав себя плохо, вызвала скорую медицинскую помощь. Однако медики не усмотрели оснований для госпитализации больной».

По данным следствия, через некоторое время состояние женщины резко ухудшилось, и после повторного вызова скорой она была госпитализирована в больницу и помещена в палату интенсивной терапии.

Вскоре женщина впала в кому и 6 марта скончалась. Начата доследственная проверка о ненадлежащем оказании медицинской помощи.

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