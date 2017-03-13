Жительница Иванова умерла после отказа врачей ее госпитализировать

Следователи выясняют обстоятельства смерти
33-летней жительницы Иванова, которую после первого вызова отказалась госпитализировать бригада скорой помощи.
По информации СУ СК по Ивановской области, инцидент произошел 4 марта.
Из сообщения СУ СК по Ивановской области: «Жительница города Иваново, почувствовав себя плохо, вызвала скорую медицинскую помощь. Однако медики не усмотрели оснований для госпитализации больной».
По данным следствия, через некоторое время состояние женщины резко ухудшилось, и после повторного вызова скорой она была госпитализирована в больницу и помещена в палату интенсивной терапии.
Вскоре женщина впала в кому и 6 марта скончалась. Начата доследственная проверка о ненадлежащем оказании медицинской помощи.
Из сообщения СУ СК по Ивановской области: «Жительница города Иваново, почувствовав себя плохо, вызвала скорую медицинскую помощь. Однако медики не усмотрели оснований для госпитализации больной».
По данным следствия, через некоторое время состояние женщины резко ухудшилось, и после повторного вызова скорой она была госпитализирована в больницу и помещена в палату интенсивной терапии.
Вскоре женщина впала в кому и 6 марта скончалась. Начата доследственная проверка о ненадлежащем оказании медицинской помощи.
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