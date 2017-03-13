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  • 13.03, 20:03
Лавров и Саркисян обсудили перспективы зон свободной торговли между ЕАЭС, Ираном и Израилем. ЕврАзЭС/ЕАЭС, Израиль, Иран, Лавров, торговля, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Лавров и Саркисян обсудили перспективы зон свободной торговли между ЕАЭС, Ираном и Израилем

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Лавров и Саркисян обсудили перспективы зон свободной торговли между ЕАЭС, Ираном и Израилем

Лавров и Саркисян обсудили перспективы зон свободной торговли между ЕАЭС, Ираном и Израилем

    В Тегеране обсуждается документ о зоне свободной торговли между странами ЕАЭС и Ираном. Об этом сообщил министр энергетики Александр Новак. Он может быть подписан во время визита в Москву президента Ирана Хасана Роухани, который намечен на конец марта.

    А в мае пройдет очередной раунд переговоров по созданию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Израилем. Такие перспективы обсуждали сегодня в Москве глава российского МИД Сергей Лавров и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.

    Лавров заявил, что Москва выступает за наращивание интеграционных процессов.

    Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Был принят главами государств, министрами иностранных дел целый ряд решений, которые нацелены на активное продвижение этой тематики в международных организациях, и решений по укреплению международного авторитета ЕАЭС. Считаем эту работу весьма важной. Интеграционные процессы во всем мире нарастают, особенно в том, что касается региональной интеграции».

    Российский министр при этом отметил, что важно сохранять единую глобальную систему, в том числе в рамках Всемирной торговой организации.

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