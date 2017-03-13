Google и Levi’s назвали стоимость управляющей смартфоном куртки

Компании Google и Levi’s объявили, сколько будет стоить куртка, с помощью которой можно управлять смартфоном, не вынимая его из кармана.
Как считается, эта деталь гардероба в первую очередь заинтересует велосипедистов. Например, провел по запястью левой руки — смартфон подсказывает, где поблизости можно выпить кофе, просто прикоснулся — смартфон ставит следующий трек.
В специальном приложении, которое идет в комплекте, можно задать каждому движению свои команды.
Стоить куртка будет 350 долларов. Продажи обещают начать осенью.
В специальном приложении, которое идет в комплекте, можно задать каждому движению свои команды.
Стоить куртка будет 350 долларов. Продажи обещают начать осенью.
Google and Levi’s connected smart jacket will come out this fall and costs around $350 https://t.co/Kt3TlVsv1J pic.twitter.com/9fpnYGRJ6x— The Verge (@verge) March 11, 2017
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