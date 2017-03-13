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  • 13.03, 20:03
Google и Levi’s назвали стоимость управляющей смартфоном куртки. Google, гаджеты, изобретения, одежда, технологии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Google и Levi’s назвали стоимость управляющей смартфоном куртки

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Google и Levi’s назвали стоимость управляющей смартфоном куртки

Google и Levi’s назвали стоимость управляющей смартфоном куртки

Google и Levi’s назвали стоимость управляющей смартфоном куртки

    Компании Google и Levi’s объявили, сколько будет стоить куртка, с помощью которой можно управлять смартфоном, не вынимая его из кармана.

    Как считается, эта деталь гардероба в первую очередь заинтересует велосипедистов. Например, провел по запястью левой руки — смартфон подсказывает, где поблизости можно выпить кофе, просто прикоснулся — смартфон ставит следующий трек.

    В специальном приложении, которое идет в комплекте, можно задать каждому движению свои команды.

    Стоить куртка будет 350 долларов. Продажи обещают начать осенью.

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