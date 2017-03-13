Google и Levi’s назвали стоимость управляющей смартфоном куртки

Google and Levi’s connected smart jacket will come out this fall and costs around $350 https://t.co/Kt3TlVsv1J pic.twitter.com/9fpnYGRJ6x — The Verge (@verge) March 11, 2017

Как считается, эта деталь гардероба в первую очередь заинтересует велосипедистов. Например, провел по запястью левой руки — смартфон подсказывает, где поблизости можно выпить кофе, просто прикоснулся — смартфон ставит следующий трек.В специальном приложении, которое идет в комплекте, можно задать каждому движению свои команды.Стоить куртка будет 350 долларов. Продажи обещают начать осенью.