ЕСПЧ поддержал петербургскую семью, чей сын пострадал от издевательств в детском саду

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить семье Ольги Лобановой из Петербурга 25 тысяч евро за моральный вред и еще 11 тысяч — в качестве компенсации за расходы по ведению дела. 12 лет назад ее четырехлетний сын пострадал от действий воспитателей в детском саду №42 Кировского района.

На рабочем столе Ольги уже давно нет свободного места. Все эти увесистые папки — результат серьезной десятилетней борьбы за спокойную жизнь ребенка. А начиналось всё, как в случае с надвигающимся айсбергом — с небольшой верхушки.



Однажды четырехлетний Саша (мы изменили имя по просьбе родителей) пришел из садика с дергающимися глазами. Маме воспитатели сказали, что всей группе закапали лекарство, потому что у одной девочки обнаружили конъюнктивит. Но сделали это педагоги, а не медики, и без ведома родителей.



Ольга Лобанова, мать Саши: «Воспитательница села на ноги, открыла ему один глаз и закапала. А второй он не открывал. И так как он не открывал второй глаз, она его ударила по лицу».



К тому моменту родители уже заметили изменившееся настроение ребенка. Мальчик часто плакал, не хотел идти в сад, а по ночам не мог заснуть в темноте. По всем признакам, говорили врачи, развивается психическое расстройство.



Ольга Лобанова, мать Саши: «В институт Бехтерева мы уже по записи попали, нам установили диагноз — тикоидный гиперкинез. То есть непроизвольные движения, с которыми он просто не может справиться самостоятельно».



Маленького Сашу срочно перевели в другой сад. Он успокоился и рассказал, что его нередко отправляли спать в туалет, где бегали крысы. А в случае отказа заставляли голым стоять весь тихий час с поднятыми руками перед воспитателями. Порой доходило и до ударов.



Следственный эксперимент провели только спустя три года после инцидента. Саше уже семь, он в детском саду описывает происходившее. Очевидно, сами воспитатели тогда подробности уже позабыли. В местном РОНО подтвердили лишь незаконное закапывание лекарства в глаза, и дальше штрафа директору и выговора педагогам дело не пошло.



Следствие тоже ничем не закончилось. Полиция не видела состава преступления, а прокуратура отказывала в возбуждении дела восемь раз. Мол, ребенок был слишком мал и не мог адекватно оценить действия воспитателей. Но Саше поверили в Европейском суде.



Ольга Садовская, адвокат Саши в ЕСПЧ: «Дело касается нарушения третьей статьи. Третья статья — это пытки, бесчеловечно унижающие достоинство, либо наказание. Для меня вопрос не в том, почему Европейский суд счел это доказанным. А почему наши следственные органы при наличии достаточной доказательной базы не считают это доказанным».



За 12 лет изменилось многое. Мама выучилась на юриста, потому что поняла, что нужно защищать семью. Ее удостоверение, кажется, всегда наготове. А Саша заканчивает школу. Он окреп физически, уже побеждает во многих спортивных соревнованиях. Но вот засыпать в темноте до сих пор не может.



В этой истории всё закончилось без серьезных последствий разве что для детского сада. Постепенно на место тех, кто якобы всё забыл, пришли люди, которые ничего и не знали. Теперь на официальном сайте 42-го садика — список новых педагогов. А вот прежние воспитатели и директор разошлись по другим учреждениям. По данным СМИ, они по-прежнему работают с детьми, передает корреспондент НТВ Антон Зыков.



Евгения Роговцева, начальник юридической службы Комитета по образованию Петербурга: «Только суд может решить, виновен человек или нет. Сотрудники детского сада, которые не были осуждены, имеют право продолжать работу. Законных причин для их увольнения на основании только одних подозрений родителей у работодателей нет и не было».



Ольга хочет идти до конца и добиться отстранения тех самых педагогов от работы с детьми. И пусть это займет еще время, зато скоро ей наверняка начнет помогать будущий юрист. Саша как раз в соседней комнате сидит, готовится.