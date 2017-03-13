Захарова ответила Климкину на критику участия Самойловой в «Евровидении»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала прозвучавшие из Киева заявления об участии в песенном конкурсе «Евровидение» российской исполнительницы Юлии Самойловой.
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что считает кандидатуру Самойловой провокационной. По его словам, певица в 2015 году посещала Крым «без разрешения украинской стороны», поэтому в отношении нее украинскими спецслужбами была организована проверка. При этом Климкин подчеркнул, что «закон должен быть один для всех».
Мария Захарова: «О том, что закон должен быть один для всех, господину Климкину нужно вспоминать, когда он слышит слово „Донбасс“: с июля 2014 года Киев обрезал все социальные выплаты населению этого региона, включая пенсии, зарплаты, социальные пособия и прочее».
будет представлять Юлия Самойлова, стало известно накануне вечером. В Киеве сразу же предупредили, что могут не допустить Самойлову до выступления. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал тему конкурса не политизировать.
В 2014 году Юлия Самойлова выступала на церемонии открытия Паралимпийских игр в Сочи. На Украине она выступит с композицией Flame is Burning.
Мария Захарова: «О том, что закон должен быть один для всех, господину Климкину нужно вспоминать, когда он слышит слово „Донбасс“: с июля 2014 года Киев обрезал все социальные выплаты населению этого региона, включая пенсии, зарплаты, социальные пособия и прочее».
будет представлять Юлия Самойлова, стало известно накануне вечером. В Киеве сразу же предупредили, что могут не допустить Самойлову до выступления. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал тему конкурса не политизировать.
В 2014 году Юлия Самойлова выступала на церемонии открытия Паралимпийских игр в Сочи. На Украине она выступит с композицией Flame is Burning.
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