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  • 13.03, 20:03

Захарова ответила Климкину на критику участия Самойловой в «Евровидении»

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Захарова ответила Климкину на критику участия Самойловой в «Евровидении»

Захарова ответила Климкину на критику участия Самойловой в «Евровидении»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала прозвучавшие из Киева заявления об участии в песенном конкурсе «Евровидение» российской исполнительницы Юлии Самойловой.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что считает кандидатуру Самойловой провокационной. По его словам, певица в 2015 году посещала Крым «без разрешения украинской стороны», поэтому в отношении нее украинскими спецслужбами была организована проверка. При этом Климкин подчеркнул, что «закон должен быть один для всех».

Мария Захарова: «О том, что закон должен быть один для всех, господину Климкину нужно вспоминать, когда он слышит слово „Донбасс“: с июля 2014 года Киев обрезал все социальные выплаты населению этого региона, включая пенсии, зарплаты, социальные пособия и прочее».

О том, что Россию в этом году на музыкальном конкурсе будет представлять Юлия Самойлова, стало известно накануне вечером. В Киеве сразу же предупредили, что могут не допустить Самойлову до выступления. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал тему конкурса не политизировать.

В 2014 году Юлия Самойлова выступала на церемонии открытия Паралимпийских игр в Сочи. На Украине она выступит с композицией Flame is Burning.

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