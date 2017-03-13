В Россию возвращается архив легендарного фотокорреспондента Евгения Халдея

Евгений Халдей, пройдя всю войну, сделал фотографию, которую сегодня знают во всем мире, — «Знамя Победы над Рейхстагом». Тысячи уникальных снимков Халдея долгие годы хранились в США, куда они были вывезены незаконно. Но к столетию мастера его семья одержала победу в судебной тяжбе.

Снимки, ставшие классикой, вместе с дочерью знаменитого фотографа рассматривал корреспондент НТВ Алексей Веселовский. Анна Халдей показала один из едва не утраченных снимков, сделанных ее отцом — знаменитым советским фотографом Евгением Халдеем. 20 лет назад теперь уже бывший друг их семьи вывез тысячи негативов и снимков Халдея в Америку. Среди них уникальные и известные всему миру фотографии. Например, кадр с Парада Победы 1945-го. 15 лет семья пыталась вернуть архив в Россию и как раз к столетию со дня рождения фотокорреспондента одержала победу в долгой судебной тяжбе.



Анна Халдей: «10 марта ему 100 лет. И я думаю, он счастлив, что это все вернулось. Он, наверное, мне бы не простил, если бы это не вернулось обратно».



С «лейкой» и блокнотом фотокорреспондент агентства ТАСС Евгений Халдей прошел всю войну. С фронтовыми частями брал Севастополь, Вену, Берлин. Его снимок водружения красного знамени над Рейхстагом стал историческим. Три его фотографии были приобщены к материалам обвинения во время Нюрнбергского процесса.



Оставить все это в Америке, в коробках у человека, пытавшегося нажиться на снимках, было бы преступлением, считает адвокат Дэниел Ротштейн, выигравший дело.



Дэниел Ротштейн: «Это часть России. Я познакомился с Халдеем за год до его смерти. Ну как не ценить этот материал? При всем уважении к нему других стран, конечно, все это должно быть в России».



Из трех тысяч негативов, вывезенных в Америку, 858 найти не удалось. Еще десятки оказались испорчены из-за безобразного режима хранения. Некоторые оригиналы снимков остались в единичном экземпляре. Впереди — долгая работа по разбору и восстановлению, итогом которой, как надеется Анна, должна стать книга о ее отце.



Для Халдея, снимавшего войну или послевоенную жизнь, главным в кадре всегда оставался человек. Даже на самых страшных его фотографиях из очередного пекла чувствуется неискоренимый оптимизм, который помог ему выдержать гонения сталинских времен, а потом — почти полное забвение на родине. В СССР, а затем и в России у Евгения Халдея никогда еще не было персональных фотовыставок. Теперь его дочь намерена это исправить.



Весь архив фотографий и негативов отца Анна Халдей скоро перевезет в Россию. 3 апреля в Москве она собирается открыть выставку «Большая жизнь Евгения Халдея», на ней можно будет увидеть никогда ранее не выставлявшиеся работы.

