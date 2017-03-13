В Москве готовятся к Пасхальному фестивалю, посвященному Игорю Стравинскому

В столице в самом разгаре подготовка к масштабному музыкальному форуму, который ежегодно собирает сотни тысяч зрителей.

Этой весной Пасхальный фестиваль пройдет в 74 городах — от Москвы до Владивостока. И будет посвящен знаменитому композитору Игорю Стравинскому. Об этом рассказал Валерий Гергиев, который уже 16 лет является главным организатором фестиваля.



Валерий Гергиев: «Фортепианный Стравинский мало известен, я думаю, нужны и концерты, и марафоны в течение года и в регионах, и в Москве, и в Питере. И не один, и не два, и не три. Скажу навскидку, 98% меломанов не знают фортепианную музыку Стравинского. Я никого не ругаю сейчас, я ругаю нас, значит, мы мало выступали, особенно я».



Концерты в Москве в день Пасхи откроет симфонический оркестр Мариинского театра. Затем начнутся гастроли по всей стране. Завершится фестиваль 9 мая на Поклонной горе.