Житель Урала вынужден платить по долгам однофамильцев из разных городов

На Урале из-за ошибок судебных приставов семья с двумя маленькими детьми поставлена на грань выживания. Всю зарплату единственного кормильца Дмитрия Осипова списывают в счет погашения чужих долгов.

Уже почти год электромеханик из Челябинской области вынужден платить по счетам своего тезки из Санкт-Петербурга и однофамильцев из других городов. При этом все попытки восстановить справедливость только усугубили ситуацию. С его зарплатной карты регулярно списывают все поступления, и он вынужден доказывать, что без средств к существованию судебные приставы оставили его семью незаслуженно.



Под контроль все доходы электромеханика с Урала в ведомстве взяли после того, как его имя внесли в базу злостных неплательщиков. По данным судебных приставов, Дмитрий Осипов задолжал банкам и государству десятки тысяч рублей.



Самое удивительное, что займов в банке Осиповы никогда раньше не брали. Безупречную кредитную историю испортили однофамильцы. На сайте судебных приставов Дмитрий обнаружил, что ему приписали долги Осиповых из разных городов России. Почти год Дмитрий Владимирович Осипов из Карталов оплачивает кредит за полного тезку из Санкт-Петербурга. Неоплаченные штрафы однофамильца из города Коркино тоже почему-то взыскивают с его зарплаты.



Дмитрий Осипов: «Вроде никому ничего не должны были, а теперь ходим, доказываем, что мы это не мы, или как там. Мы — это мы, а они — это не мы».



Хождения по инстанциям довели ситуацию до еще большего абсурда. После обращения в питерское отделение судебных приставов перед Осиповым извинились и пообещали исправить ошибку. Но после этого из черного списка должников исчезли все однофамильцы Дмитрия.



Дмитрий Осипов: «Мы же, получается, свои данные дали, теперь они знают, что мы живем в Карталах. Раньше Ленинградская область была. Теперь его конкретно поставили. Я уже в федеральном розыске числюсь».



На помощь приставов Дмитрий Осипов больше не рассчитывает. Надеется лишь на человеческую сознательность: просит своих однофамильцев рассчитаться с долгами. Или хотя бы больше ничего не нарушать. Платить по чужим счетам ему больше нечем.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Ольги Зенковой.