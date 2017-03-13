Блокадный сад под Петербургом начали сносить под протесты огородников

В поселке Металлострой под Петербургом приступили к сносу части так называемого блокадного сада. Сегодня с землей сравняли постройки на 20 участках.
С 1942 года здесь выращивают овощи и фрукты. В блокаду ими снабжали и местных рабочих, и даже ленинградцев. В 2015 году владельцев земли известили о том, что данная территория подлежит застройке. На ней появятся бюджетные учреждения, но садоводы сдаваться не намерены, выяснил корреспондент НТВ Александр Щерба.
Момент, которого больше всего опасались почти 150 человек — владельцы небольших клочков земли — всё-таки наступил. Власти предупреждали заранее, но строительная техника, как всегда, пришла неожиданно. Город нашел средства для строительства подстанции скорой помощи и планирует разместить ее на территории садоводов. Те, естественно, против. Ведь история этого СНТ насчитывает более 60 лет.
Евгений Шкоропин, начальник отдела строительства и землепользования администрации Колпинского района: «Эта территория под огороды им предоставлялась без права возведения каких-либо строений и до того времени, пока эта территория не потребуется Петербургу. С 2013 года мы предупреждаем, что настанет момент, когда эту территорию придется освобождать».
Егор Мороз, участник протестной группы: «По договорам индивидуального пользования участки были переданы садоводам в бессрочное пользование».
На документы чиновников садоводы отвечают решением, датированным еще 1949 годом прошлого века. В нем действительно есть фраза о передаче земли в бессрочное пользование. Однако Колпинский районный суд нашел свои доводы в спорном вопросе и вынес уже не одно постановление в пользу комитета имущественных отношений. И город сейчас зачищает территорию по праву, при этом пытаясь успокоить владельцев участков.
Евгений Шкоропин, начальник отдела строительства и землепользования администрации Колпинского района: «В 2013 году был утвержден проект планировки и проект межевания данной территории. Здесь планируется размещение подстанции скорой помощи, детского сада, начальной школы, школы искусств и еще трех многоквартирных домов для переселенцев из коммуналок и работников бюджетной сферы».
Но даже и эта социально важная будущая застройка, по мнению протестующих, здесь вряд ли уместна. Активисты показывают еще одну папку с документами, в которой отражена историческая информация.
Егор Мороз, участник протестной группы: «По документам сад в 1942 году во время блокады уже существовал. Этот сад помог спасти оборонный завод и ленинградцев с помощью фруктов-овощей».
Не исключено, что власти постараются найти компромиссное решение, чтобы при застройке территории сохранить часть сада. Сегодня на первом этапе зачистки территории своих участков лишились 12 человек.
При этом, с юридической точки зрения, фраза свой участок не совсем корректна. Садоводы пытались приватизировать землю, однако Колпинский районный суд им отказал, тем самым лишив их главного козыря. Но комитет по строительству, учитывая социальный фактор, все основные работы на оставшихся 8 гектарах перенес на следующий год.
Момент, которого больше всего опасались почти 150 человек — владельцы небольших клочков земли — всё-таки наступил. Власти предупреждали заранее, но строительная техника, как всегда, пришла неожиданно. Город нашел средства для строительства подстанции скорой помощи и планирует разместить ее на территории садоводов. Те, естественно, против. Ведь история этого СНТ насчитывает более 60 лет.
Евгений Шкоропин, начальник отдела строительства и землепользования администрации Колпинского района: «Эта территория под огороды им предоставлялась без права возведения каких-либо строений и до того времени, пока эта территория не потребуется Петербургу. С 2013 года мы предупреждаем, что настанет момент, когда эту территорию придется освобождать».
Егор Мороз, участник протестной группы: «По договорам индивидуального пользования участки были переданы садоводам в бессрочное пользование».
На документы чиновников садоводы отвечают решением, датированным еще 1949 годом прошлого века. В нем действительно есть фраза о передаче земли в бессрочное пользование. Однако Колпинский районный суд нашел свои доводы в спорном вопросе и вынес уже не одно постановление в пользу комитета имущественных отношений. И город сейчас зачищает территорию по праву, при этом пытаясь успокоить владельцев участков.
Евгений Шкоропин, начальник отдела строительства и землепользования администрации Колпинского района: «В 2013 году был утвержден проект планировки и проект межевания данной территории. Здесь планируется размещение подстанции скорой помощи, детского сада, начальной школы, школы искусств и еще трех многоквартирных домов для переселенцев из коммуналок и работников бюджетной сферы».
Но даже и эта социально важная будущая застройка, по мнению протестующих, здесь вряд ли уместна. Активисты показывают еще одну папку с документами, в которой отражена историческая информация.
Егор Мороз, участник протестной группы: «По документам сад в 1942 году во время блокады уже существовал. Этот сад помог спасти оборонный завод и ленинградцев с помощью фруктов-овощей».
Не исключено, что власти постараются найти компромиссное решение, чтобы при застройке территории сохранить часть сада. Сегодня на первом этапе зачистки территории своих участков лишились 12 человек.
При этом, с юридической точки зрения, фраза свой участок не совсем корректна. Садоводы пытались приватизировать землю, однако Колпинский районный суд им отказал, тем самым лишив их главного козыря. Но комитет по строительству, учитывая социальный фактор, все основные работы на оставшихся 8 гектарах перенес на следующий год.
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