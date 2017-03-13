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  • 13.03, 18:32

Генпрокуратура постановила освободить экс-президента Египта Мубарака

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Генпрокуратура постановила освободить <nobr>экс-президента</nobr> Египта Мубарака

Генпрокуратура постановила освободить экс-президента Египта Мубарака

Генпрокуратура постановила освободить <nobr>экс-президента</nobr> Египта Мубарака
  • Фото Associated Press © 2017, Amr Nabil

    • Адвокат бывшего президента Фарид ад-Диб заявил, что генеральная прокуратура сегодня окончательно одобрила освобождение Хосни Мубарака.

    Несколько дней назад юридический защитник экс-президента подал специальное прошение, в котором просил отпустить своего клиента на свободу. В документе он указал, что Хосни Мубарак уже отбыл все назначенные ему приговорами сроки. Генпрокурор Набиль Садек согласился с этим доводом, пишет газета Al-Masry Al-Youm.

    Последние годы бывший глава государства в связи с состоянием здоровья находился в военном госпитале Каира, а не в тюрьме. В ближайшее время он сможет выйти оттуда. Адвокат Фарид ад-Диб ожидает, что Хосни Мубарак вернется в свой дом в столичном районе Гелиополисе, в котором он жил после вступления в должность президента, в течение одного или двух дней. Однако получив полную свободу в Египте, бывший лидер не сможет выехать за границу.

    В начале текущего месяца Кассационный суд оправдал Хосни Мубарака по обвинению в причастности к гибели демонстрантов в дни беспорядков в январе 2011 года. Вердикт окончательный и не подлежит пересмотру.

    За Мубараком также числилось дело о президентских дворцах, в котором речь шла о реставрациях его резиденций. Бывшего лидера и его сыновей Аля и Гамаля обвинили в присвоении выделенных из бюджет средств. В 2015 они получили по три года тюрьмы и крупные штрафы. Но сыновья экс-президента в том же году вышли на свободу, поскольку Уголовный суд Каира засчитал им срок с момента ареста в 2011 году.

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