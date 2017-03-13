Выпущенный ВСУ снаряд попал в многоэтажку в Донецке: есть раненые

Власти Донецка сообщили о попадании снаряда в жилую многоэтажку в поселке Октябрьский.
Как заявил «Интерфаксу» представитель администрации Куйбышевского района, «вооруженные силы Украины произвели обстрел Куйбышевского района Донецка».
Из сообщения представителя администрации: «Зафиксировано попадание в девятиэтажный жилой дом в поселке Октябрьский. Данные о пострадавших и разрушениях уточняются».
Позднее стало известно о двох пострадавших в результате обстрела.
Из сообщения представителя Минобороны ДНР: «ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка, снаряд попал в девятиэтажный дом на Колхозной улице. В этот момент проходили ремонтно-восстановительные работы на крыше дома. В ходе обстрела двое рабочих получили ранения».
Из сообщения представителя администрации: «Зафиксировано попадание в девятиэтажный жилой дом в поселке Октябрьский. Данные о пострадавших и разрушениях уточняются».
Позднее стало известно о двох пострадавших в результате обстрела.
Из сообщения представителя Минобороны ДНР: «ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка, снаряд попал в девятиэтажный дом на Колхозной улице. В этот момент проходили ремонтно-восстановительные работы на крыше дома. В ходе обстрела двое рабочих получили ранения».
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