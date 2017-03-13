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  • 13.03, 18:31

Выпущенный ВСУ снаряд попал в многоэтажку в Донецке: есть раненые

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Выпущенный ВСУ снаряд попал в многоэтажку в Донецке: есть раненые

Выпущенный ВСУ снаряд попал в многоэтажку в Донецке: есть раненые

Власти Донецка сообщили о попадании снаряда в жилую многоэтажку в поселке Октябрьский.

Как заявил «Интерфаксу» представитель администрации Куйбышевского района, «вооруженные силы Украины произвели обстрел Куйбышевского района Донецка».

Из сообщения представителя администрации: «Зафиксировано попадание в девятиэтажный жилой дом в поселке Октябрьский. Данные о пострадавших и разрушениях уточняются».

Позднее стало известно о двох пострадавших в результате обстрела.

Из сообщения представителя Минобороны ДНР: «ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка, снаряд попал в девятиэтажный дом на Колхозной улице. В этот момент проходили ремонтно-восстановительные работы на крыше дома. В ходе обстрела двое рабочих получили ранения».

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