#ТЫСУПЕР!
Говорим и показываем
Говорим и показываем 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 13.03, 18:32
Торговцев гашишем вычислили на границе России с Эстонией. Ленинградская область, Эстония, граница, наркотики и наркомания, таможня. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Торговцев гашишем вычислили на границе России с Эстонией

комментировать
Торговцев гашишем вычислили на границе России с Эстонией

Торговцев гашишем вычислили на границе России с Эстонией

Торговцев гашишем вычислили на границе России с Эстонией

    В Ленинградской области задержали 266 килограммов гашиша.

    Крупную партию наркотиков ввезли в страну участники международной группировки. Фуру, начиненную запрещенными веществами, заметили таможенники еще на эстонской границе. Однако они позволили контрабандистам добраться до места назначения — поселка Сиверский.

    Оперативники дали о себе знать только в момент разгрузки автомобиля. Он, кстати, оказался с двойным дном. В итоге удалось задержать троих иностранцев и жителя Ленобласти.

    Дмитрия Некряту считают организатором преступного бизнеса. Он фигура в Петербурге известная и неоднозначная. В 90-е занимался так называемым силовым предпринимательством, был арестован за вымогательство и незаконное лишение свободы. Позже работал пожарным и занимал пост в администрации Приозерска. Сейчас Некряте грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru