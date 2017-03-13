Торговцев гашишем вычислили на границе России с Эстонией

В Ленинградской области задержали 266 килограммов гашиша.

Крупную партию наркотиков ввезли в страну участники международной группировки. Фуру, начиненную запрещенными веществами, заметили таможенники еще на эстонской границе. Однако они позволили контрабандистам добраться до места назначения — поселка Сиверский.



Оперативники дали о себе знать только в момент разгрузки автомобиля. Он, кстати, оказался с двойным дном. В итоге удалось задержать троих иностранцев и жителя Ленобласти.



Дмитрия Некряту считают организатором преступного бизнеса. Он фигура в Петербурге известная и неоднозначная. В 90-е занимался так называемым силовым предпринимательством, был арестован за вымогательство и незаконное лишение свободы. Позже работал пожарным и занимал пост в администрации Приозерска. Сейчас Некряте грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.