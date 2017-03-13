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  • 13.03, 18:32

Евросоюз продлил санкции против граждан России и Украины

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Евросоюз продлил санкции против граждан России и Украины

Евросоюз продлил санкции против граждан России и Украины

Совет ЕС продлил действие санкций в отношении физических и юридических лиц России и самопровозглашенных республик Донбасса на полгода, до 15 сентября.

Санкции предусматривают запрет на въезд в страны Евросоюза и заморозку активов. Это ограничительные меры были установлены в 2014 году из-за кризиса на Украине и воссоединения Крыма с РФ.

Санкции продлили в отношении тех граждан, которых в Брюсселе считают ответственными за «подрыв территориальной целостности» Украины. В сообщении пресс-службы Совета ЕС отмечается, что оценка ситуации не оправдывает изменение санкционного режима.

Совет ЕС: «Список пересматривался, и Совет исключил из него двух ушедших из жизни лиц, и теперь ограничительные меры распространяются на 150 физических лиц и 37 юридических лиц».

Постановление о продлении ограничений будет опубликовано в официальном журнале ЕС завтра, 14 марта. В прошлый раз санкции продлевались в сентябре минувшего года.

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