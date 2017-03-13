Законопроект об НДС для зарубежных интернет-магазинов будет представлен к лету

Измениться не в лучшую сторону для россиян скоро могут цены в иностранных
интернет-магазинах.
Федеральная антимонопольная служба подготовила законопроект, который вводит для зарубежных площадок налог на добавленную стоимость. Замглавы ФАС Анатолий Голомолзин сообщил, что текст документа уже готов, сейчас его обсуждают внутри ФАС, но через месяц-два могут уже представить правительству.
Заставить иностранные интернет-магазины платить НДС давно хотят российские продавцы. Они недовольны тем, что, пока налога нет, иностранцы могут предложить товары дешевле.
В ноябре 2016 года Владимир Путин поручил правительству решить этот вопрос.
Иностранные интернет-магазины говорят, что в случае введения НДС некоторые из них могут просто уйти из России.
Заставить иностранные интернет-магазины платить НДС давно хотят российские продавцы. Они недовольны тем, что, пока налога нет, иностранцы могут предложить товары дешевле.
В ноябре 2016 года Владимир Путин поручил правительству решить этот вопрос.
Иностранные интернет-магазины говорят, что в случае введения НДС некоторые из них могут просто уйти из России.
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