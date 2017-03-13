Госдума рассмотрит альтернативу материнскому капиталу 23 марта

Предложение о замене материнского капитала гибкой системой поддержки семей Госдума обсудит на круглом столе 23 марта.
Один из авторов инициативы Сергей Вострецов сообщил «Интерфаксу», что принять участие в дискуссии приглашены и депутаты, и представители правительства.
Сергей Вострецов, депутат Госдумы: «Позицию кабмина очень важно услышать по данному вопросу».
По словам парламентария, озвученные им предложения основаны на «запросах от земли», то есть от общества. Вострецов пояснил, что возникает множество вопросов к программе выплат материнского капитала и требуется «максимально упростить механизмы помощи семьям, воспитывающим детей, особенно, многодетным семьям».
Речь идет о введении вместо материнского капитала ежемесячных выплат на родных и усыновленных детей до достижения ими 18 лет: 3000 рублей — за одного ребенка, 8000 — за двоих и 15000 — за троих детей.
Министр труда и соцзащиты Максим Топилин уже назвал эти предложения странными, отметив, что они «обойдутся государству гораздо дороже».
Раскритиковала идею и зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина.
Сергей Вострецов, депутат Госдумы: «Позицию кабмина очень важно услышать по данному вопросу».
По словам парламентария, озвученные им предложения основаны на «запросах от земли», то есть от общества. Вострецов пояснил, что возникает множество вопросов к программе выплат материнского капитала и требуется «максимально упростить механизмы помощи семьям, воспитывающим детей, особенно, многодетным семьям».
Речь идет о введении вместо материнского капитала ежемесячных выплат на родных и усыновленных детей до достижения ими 18 лет: 3000 рублей — за одного ребенка, 8000 — за двоих и 15000 — за троих детей.
Министр труда и соцзащиты Максим Топилин уже назвал эти предложения странными, отметив, что они «обойдутся государству гораздо дороже».
Раскритиковала идею и зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина.
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