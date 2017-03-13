#ТЫСУПЕР!
Улицы разбитых фонарей
Недоступно в Вашей стране
Улицы разбитых фонарей 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 13.03, 17:01

Детей учили стрелять в яблоки на головах сверстников в спортивной секции Владимира

комментировать

Детей учили стрелять в яблоки на головах сверстников в спортивной секции Владимира

Детей учили стрелять в яблоки на головах сверстников в спортивной секции Владимира

Дети учились стрелять в яблоки на головах сверстников в секции по страйкболу во Владимире.

По информации владимирской прокуратуры, занятия проводились на территории, прилегающей к Дворцу детского и юношеского творчества.

Из сообщения прокуратуры: «В их процессе преподаватель клал яблоко на голову одного из детей (он являлся мишенью), а остальные дети стреляли по этому яблоку из страйкбольного пистолета».

Преподаватель пояснил, что периодически проводит подобные упражнения на улице. Дети перед занятиями проходят инструктаж по технике безопасности, а их родители не имеют к этому претензий.

Как выяснила прокуратура, целью программы «Страйкбол» является военно-патриотическое воспитание, приобретение детьми навыков, необходимых для службы в вооруженных силах. При этом стрельба по яблоку не входит в образовательную программу. Кроме того, страйкбольный пистолет является пневматическим оружием, попадание в ребенка с близкого расстояния может причинить вред его здоровью.

В связи с инцидентом прокуратура города внесла представление начальнику управления образования администрации Владимира.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru