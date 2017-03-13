Детей учили стрелять в яблоки на головах сверстников в спортивной секции Владимира

Дети учились стрелять в яблоки на головах сверстников в секции по страйкболу во Владимире.

По информации владимирской прокуратуры, занятия проводились на территории, прилегающей к Дворцу детского и юношеского творчества.



Из сообщения прокуратуры: «В их процессе преподаватель клал яблоко на голову одного из детей (он являлся мишенью), а остальные дети стреляли по этому яблоку из страйкбольного пистолета».



Преподаватель пояснил, что периодически проводит подобные упражнения на улице. Дети перед занятиями проходят инструктаж по технике безопасности, а их родители не имеют к этому претензий.



Как выяснила прокуратура, целью программы «Страйкбол» является военно-патриотическое воспитание, приобретение детьми навыков, необходимых для службы в вооруженных силах. При этом стрельба по яблоку не входит в образовательную программу. Кроме того, страйкбольный пистолет является пневматическим оружием, попадание в ребенка с близкого расстояния может причинить вред его здоровью.



В связи с инцидентом прокуратура города внесла представление начальнику управления образования администрации Владимира.