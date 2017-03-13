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  • 13.03, 17:01

Кабмин одобрил документ о вхождении отдельных подразделений ВС Южной Осетии в состав ВС РФ

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Кабмин одобрил документ о вхождении отдельных подразделений ВС Южной Осетии в состав ВС РФ

Кабмин одобрил документ о вхождении отдельных подразделений ВС Южной Осетии в состав ВС РФ

Правительство РФ одобрило проект соглашения с Южной Осетией о вхождении отдельных подразделений вооруженных сил этой страны в состав российских ВС. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Как следует из постановления, под вхождением отдельных подразделений в состав Вооруженных сил РФ понимается прием граждан на военную службу по контракту и направление их для прохождения службы на российскую военную базу в Южной Осетии в добровольном порядке.

При заключении контракта на прохождение военной службы в ВС РФ гражданин должен быть уволен с военной службы в ВС Южной Осетии.

Согласно документу, после вхождения отдельных подразделений ВС Южной Осетии в состав ВС РФ российская сторона осуществляет по согласованию с югоосетинской стороной повышение денежного содержания и других социальных выплат военнослужащим Южной Осетии.

Документ представлен президенту РФ для подписания.

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