Кабмин одобрил документ о вхождении отдельных подразделений ВС Южной Осетии в состав ВС РФ

Правительство РФ одобрило проект соглашения с Южной Осетией о вхождении отдельных подразделений вооруженных сил этой страны в состав российских ВС. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.
Как следует из постановления, под вхождением отдельных подразделений в состав Вооруженных сил РФ понимается прием граждан на военную службу по контракту и направление их для прохождения службы на российскую военную базу в Южной Осетии в добровольном порядке.
При заключении контракта на прохождение военной службы в ВС РФ гражданин должен быть уволен с военной службы в ВС Южной Осетии.
Согласно документу, после вхождения отдельных подразделений ВС Южной Осетии в состав ВС РФ российская сторона осуществляет по согласованию с югоосетинской стороной повышение денежного содержания и других социальных выплат военнослужащим Южной Осетии.
Документ представлен президенту РФ для подписания.
При заключении контракта на прохождение военной службы в ВС РФ гражданин должен быть уволен с военной службы в ВС Южной Осетии.
Согласно документу, после вхождения отдельных подразделений ВС Южной Осетии в состав ВС РФ российская сторона осуществляет по согласованию с югоосетинской стороной повышение денежного содержания и других социальных выплат военнослужащим Южной Осетии.
Документ представлен президенту РФ для подписания.
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