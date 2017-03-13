В Госдуме появится совет по сносу хрущевок в Москве

В Госдуме будет создан совет, который займется решением проблемы московских хрущевок. Об этом сегодня на заседании президиума Совета законодателей РФ завил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Вячеслав Володин: «Мы планируем, что будущий совет будет в том числе активно заниматься вопросами реализации поручения президента по сносу хрущевок в Москве, работать с экспертами».
Володин назвал в целом очень актуальным вопрос развития общественного пространства в городах.
В феврале этого года Владимир Путин поддержал инициативу снести в Москве все так называемые хрущевки и на их месте построить новые дома. По предварительным оценкам, речь идет о сносе более 7500 домов, в которых проживают более 1,5 млн человек. В минувшую пятницу законопроект о порядке предоставления новых квартир жителям идущих под снос пятиэтажек внесли на рассмотрение депутатов Госдумы.
На этом же заседании президиума Совета законодателей РФ спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко затронула еще одну важную тему, связанную с градостроительством. Она высказалась за привлечение к ответственности членов госкомиссий, которые вопреки закону принимают новые дома без пандусов. Что же касается уже построенных пандусов, Матвиенко отметила, что они часто бывают откровенно опасны. По словам спикера Совфеда, во многих регионах, где формально что-то делается, на деле инвалиды не могут воспользоваться этим оборудованием.
Володин назвал в целом очень актуальным вопрос развития общественного пространства в городах.
В феврале этого года Владимир Путин поддержал инициативу снести в Москве все так называемые хрущевки и на их месте построить новые дома. По предварительным оценкам, речь идет о сносе более 7500 домов, в которых проживают более 1,5 млн человек. В минувшую пятницу законопроект о порядке предоставления новых квартир жителям идущих под снос пятиэтажек внесли на рассмотрение депутатов Госдумы.
На этом же заседании президиума Совета законодателей РФ спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко затронула еще одну важную тему, связанную с градостроительством. Она высказалась за привлечение к ответственности членов госкомиссий, которые вопреки закону принимают новые дома без пандусов. Что же касается уже построенных пандусов, Матвиенко отметила, что они часто бывают откровенно опасны. По словам спикера Совфеда, во многих регионах, где формально что-то делается, на деле инвалиды не могут воспользоваться этим оборудованием.
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