В исходе игры с «Амкаром» зенитовцы винят некачественное судейство

Проигрыш «Зенита» в матче с пермским «Амкаром» делает ничтожными шансы на чемпионство
сине-бело-голубых, а эксперты называют эту ситуацию игровым спадом в петербургской команде.
Футбольный клуб «Зенит» практически полностью утратил шансы на чемпионство. Такое мнение высказал бывший тренер петербуржцев и сборной России по футболу Анатолий Бышовец.
Накануне в рамках 19-го тура чемпионата России пермский «Амкар» со счетом 1:0 обыграл в домашнем матче команду с берегов Невы. Единственный гол на 33-й минуте забил воспитанник «Зенита» Роланд Гиголаев.
При этом на исход игры, по мнению футболистов из Петербурга, повлияло некачественное судейство. Так, не были засчитаны два гола в ворота пермяков и не назначен пенальти.
Тем не менее аналитики больший акцент делают именно на игровом спаде «зенитовцев».
Анатолий Бышовец, заслуженный тренер СССР, бывший тренер ФК «Зенит» и сборной России по футболу: «Я не стал бы говорить о судействе, а больше стал бы обращать внимание на то, что голевых моментов практически не было. Это настораживает. Но мне кажется, что „Спартак“ уже имеет достаточный отрыв, для того чтобы добиться победы».
После матча в Перми «Зенит» опустился на третье место в турнирной таблице и отстает от лидера московского «Спартака» уже на 8 очков.
Подробности матча и мнения экспертов смотрите в программе «Футбольная столица». Начало — сразу после полуночи в петербургском эфире НТВ.
Накануне в рамках 19-го тура чемпионата России пермский «Амкар» со счетом 1:0 обыграл в домашнем матче команду с берегов Невы. Единственный гол на 33-й минуте забил воспитанник «Зенита» Роланд Гиголаев.
При этом на исход игры, по мнению футболистов из Петербурга, повлияло некачественное судейство. Так, не были засчитаны два гола в ворота пермяков и не назначен пенальти.
Тем не менее аналитики больший акцент делают именно на игровом спаде «зенитовцев».
Анатолий Бышовец, заслуженный тренер СССР, бывший тренер ФК «Зенит» и сборной России по футболу: «Я не стал бы говорить о судействе, а больше стал бы обращать внимание на то, что голевых моментов практически не было. Это настораживает. Но мне кажется, что „Спартак“ уже имеет достаточный отрыв, для того чтобы добиться победы».
После матча в Перми «Зенит» опустился на третье место в турнирной таблице и отстает от лидера московского «Спартака» уже на 8 очков.
Подробности матча и мнения экспертов смотрите в программе «Футбольная столица». Начало — сразу после полуночи в петербургском эфире НТВ.
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