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  • 13.03, 18:32
Бабич сообщил Путину о возможности досрочно завершить программу уничтожения химоружия. Путин, химическое оружие. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Бабич сообщил Путину о возможности досрочно завершить программу уничтожения химоружия

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Бабич сообщил Путину о возможности досрочно завершить программу уничтожения химоружия

Бабич сообщил Путину о возможности досрочно завершить программу уничтожения химоружия

    Владимир Путин принял в Кремле своего полномочного представителя в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича.

    Речь на встрече шла о том, как Россия выполняет международные обязательства по уничтожению химоружия.

    Владимир Путин, президент РФ: «Михаил Викторович, вы возглавляете госкомиссию, которая занимается уничтожением химического оружия в соответствии с нашими международными обязательствами. Хотел бы услышать, как, по вашей оценке, идет работа».

    Михаил Бабич: «В ноябре 2016 года из семи объектов, которые в Российской Федерации занимались уничтожением химического оружия, на шести работы полностью завершены, я вам докладывал об этом. Наши международные обязательства предписывают нам до 31 декабря 2018 года завершить эту работу. Но хочу вам доложить: если мы будем двигаться такими же темпами, если не будет никаких технологических сдвижек, то и финансово, и технологически, и кадрово, возможно, мы сумеем эту работу завершить в текущем году. Об этом вам дополнительно доложим».

    По словам Михаила Бабича, на реализацию программы наша страна затратила более 330 миллиардов рублей. Сейчас идут работы по ликвидации последствий уничтожения химоружия, чтобы можно было предложить объекты инвесторам для дальнейшего использования.

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