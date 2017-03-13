Турция обвинила Нидерланды в нарушении Венской конвенции

Оглушительный дипломатический скандал между Турцией и Евросоюзом вышел на новый виток. На этот раз в центре — Нидерланды.
Сейчас между двумя странами идет заочный разговор даже не на повышенных тонах, а на повышенных нотах. Сегодня Анкара обвинила Амстердам в нарушении Венской конвенции — ноту протеста уже вручили дипломатам в Стамбуле. А министр Турции по делам ЕС Омер Челик заявил, что Анкара введет санкции в отношении Нидерландов.
До этого весьма недипломатичными ремарками обменивались лидеры двух стран. Реджеп Тайип Эрдоган обвинил голландских политиков в нацизме, а получив в ответ протест, назвал Нидерланды «банановой республикой».
Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов: «Мы не хотели такого развития событий. Мы хотели, чтобы турецкий министр по делам семьи и социальных дел не вмешивалась в протест. Митинги привели к хаосу и сценам, которые мы видели в Роттердаме. А затем некоторые турецкие политики говорят о нацизме и фашизме в Нидерландах, в стране, которую во время Второй мировой войны атаковали нацисты. Подобные высказывания совершенно неприемлемы».
Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции: «Нидерланды — это страна ЕС, а действуют они как банановая республика. Мир стал свидетелем того, как те, кто годами учил Турцию правам человека, верховенству закона и демократии, на самом деле далеки от этих ценностей. Теперь они пытаются найти оправдание своему поведению. Чтобы вы ни говорили, уже не скрыть того, что есть. То, что они сделали, — это скандал».
Ранее в Нидерланды не пустили двух турецких министров — они собирались агитировать на митинге в поддержку турецкой конституционной реформы. В последний момент самолету главы турецкого МИД не дали разрешения на посадку. А министру по делам семьи, которая приехала в Роттердам на машине, перегородили дорогу полицейские, потребовав как можно быстрее покинуть страну и пригрозив нежелательными последствиями.
Разгневанные турки устроили митинг у посольства Нидерландов в Стамбуле и сорвали со здания флаг. Акции протеста прошли в Германии и Франции. В Роттердаме дошло до драки с полицейскими — 12 человек были задержаны. И это сейчас тоже вызывает возмущение Анкары — действия стражей порядка там считают чрезмерно жестокими.
Причина холодного приема турецких политиков в Европе кроется в самом предстоящем референдуме, к которому правящая партия в Турции готовилась больше 10 лет. Речь идет о 18 поправках в конституцию, в результате которых изменится форма правления: главным станет не парламент, как было до недавних пор, а президент. Он будет вместо премьер-министра возглавлять правительство, ему не надо будет официально выходить из партии на срок полномочий, парламент же лишится права допрашивать министров и вообще формально привлекать правительство к ответу.
Во многих странах ЕС считают, что это противоречит принципам демократии, а реформа приведет к узурпации власти. Но все это могло остаться внутритурецким делом, если бы не активная агитация в Европе. В одной только Германии — больше трех миллионов турок, из них примерно у половины — турецкое гражданство, а значит, право голоса. В Германию агитаторов, кстати, тоже не пустили, за что Ангела Меркель также получила от Эрдогана обвинения в нацизме.
До этого весьма недипломатичными ремарками обменивались лидеры двух стран. Реджеп Тайип Эрдоган обвинил голландских политиков в нацизме, а получив в ответ протест, назвал Нидерланды «банановой республикой».
Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов: «Мы не хотели такого развития событий. Мы хотели, чтобы турецкий министр по делам семьи и социальных дел не вмешивалась в протест. Митинги привели к хаосу и сценам, которые мы видели в Роттердаме. А затем некоторые турецкие политики говорят о нацизме и фашизме в Нидерландах, в стране, которую во время Второй мировой войны атаковали нацисты. Подобные высказывания совершенно неприемлемы».
Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции: «Нидерланды — это страна ЕС, а действуют они как банановая республика. Мир стал свидетелем того, как те, кто годами учил Турцию правам человека, верховенству закона и демократии, на самом деле далеки от этих ценностей. Теперь они пытаются найти оправдание своему поведению. Чтобы вы ни говорили, уже не скрыть того, что есть. То, что они сделали, — это скандал».
Ранее в Нидерланды не пустили двух турецких министров — они собирались агитировать на митинге в поддержку турецкой конституционной реформы. В последний момент самолету главы турецкого МИД не дали разрешения на посадку. А министру по делам семьи, которая приехала в Роттердам на машине, перегородили дорогу полицейские, потребовав как можно быстрее покинуть страну и пригрозив нежелательными последствиями.
Разгневанные турки устроили митинг у посольства Нидерландов в Стамбуле и сорвали со здания флаг. Акции протеста прошли в Германии и Франции. В Роттердаме дошло до драки с полицейскими — 12 человек были задержаны. И это сейчас тоже вызывает возмущение Анкары — действия стражей порядка там считают чрезмерно жестокими.
Причина холодного приема турецких политиков в Европе кроется в самом предстоящем референдуме, к которому правящая партия в Турции готовилась больше 10 лет. Речь идет о 18 поправках в конституцию, в результате которых изменится форма правления: главным станет не парламент, как было до недавних пор, а президент. Он будет вместо премьер-министра возглавлять правительство, ему не надо будет официально выходить из партии на срок полномочий, парламент же лишится права допрашивать министров и вообще формально привлекать правительство к ответу.
Во многих странах ЕС считают, что это противоречит принципам демократии, а реформа приведет к узурпации власти. Но все это могло остаться внутритурецким делом, если бы не активная агитация в Европе. В одной только Германии — больше трех миллионов турок, из них примерно у половины — турецкое гражданство, а значит, право голоса. В Германию агитаторов, кстати, тоже не пустили, за что Ангела Меркель также получила от Эрдогана обвинения в нацизме.
Комментарии