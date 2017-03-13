Пенсионерки из США связали свитера для замерзающих кур

В США пенсионерки связали для домашних птиц целую коллекцию свитеров. Необычный проект родился после того, как пожилые американки узнали о проблемах на ферме местного благотворительного фонда. Из-за холодной погоды куры там начали терять оперение и плохо нестись. Члены клуба вязальщиц тут же вызвались помочь.

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Либби Каплан, вязальщица: «Когда мы решили, что будем вязать свитера для курочек, я подумала, что это самая глупая вещь на свете. Все надо мной смеялись. Никто не верил. Но мы взяли и связали эти куриные свитера. И я этому очень рада».



Теперь несушки не только тепло и модно одеты, но также чувствуют себя гораздо лучше. Повеселели и работники фермы. Они говорят, что в свитерах куры стали нести больше яиц.