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  • 13.03, 18:32
Пенсионерки из США связали свитера для замерзающих кур. курьезы, пенсионеры, птицы, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Пенсионерки из США связали свитера для замерзающих кур

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Пенсионерки из США связали свитера для замерзающих кур

Пенсионерки из США связали свитера для замерзающих кур

Пенсионерки из США связали свитера для замерзающих кур

    В США пенсионерки связали для домашних птиц целую коллекцию свитеров. Необычный проект родился после того, как пожилые американки узнали о проблемах на ферме местного благотворительного фонда. Из-за холодной погоды куры там начали терять оперение и плохо нестись. Члены клуба вязальщиц тут же вызвались помочь.

    Либби Каплан, вязальщица: «Когда мы решили, что будем вязать свитера для курочек, я подумала, что это самая глупая вещь на свете. Все надо мной смеялись. Никто не верил. Но мы взяли и связали эти куриные свитера. И я этому очень рада».

    Теперь несушки не только тепло и модно одеты, но также чувствуют себя гораздо лучше. Повеселели и работники фермы. Они говорят, что в свитерах куры стали нести больше яиц.

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