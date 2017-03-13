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  • 13.03, 17:01

«Странное мышление»: главу Минтруда удивили идеи депутатов о материнском капитале

2 комментария

«Странное мышление»: главу Минтруда удивили идеи депутатов о материнском капитале

«Странное мышление»: главу Минтруда удивили идеи депутатов о материнском капитале

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин назвал странными предложения ряда депутатов об отмене материнского капитала и введении вместо него гибкой системы ежемесячных выплат.

По мнению главы Минтруда, одно на другое «менять нельзя», а предложенные депутатами варианты «обойдутся государству гораздо дороже».

Максим Топилин: «Посмотрим, что нам придет в виде законопроекта. Но по оценкам, что я по прессе прочитал, это будет стоить гораздо дороже. Надо просто посмотреть, какие расчеты сделали депутаты. Это странное мышление — одно на другое заменить. Нельзя менять».

Топилин также сообщил, что ежегодно программа материнского капитала обходится бюджету примерно в 340 млрд рублей и ее продление до 2023 года не потребует увеличения расходов.

Один из авторов идеи об альтернативе материнскому капиталу Сергей Вострецов уверен, что программа себя не оправдала. Эти выплаты предлагается заменить ежемесячным пособием, которое будет зависеть от количества детей, но не будет превышать 15000 рублей.

Ранее идею заменить материнский капитал ежемесячным пособием раскритиковала зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина.

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