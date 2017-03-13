Актриса Аглая Тарасова устроила прогулку по Москве для участников проекта «Ты супер!»

На проекте «Ты супер!» продолжается отборочный тур. Участники приехали в столицу не только со всех концов России, но и практически из всех республик бывшего СССР.
Кто-то из них увидел небоскребы в первый раз в жизни.
Среди участников проекта «Ты супер!» есть ребята, которые преодолели около 10 тысяч километров, чтобы добраться до подмосковной базы. Катя Сергиенко и Евгений Шевченко приехали с Дальнего Востока. Женя из Приморского края. А Катя из Комсомольска-на-Амуре. Но если Катя в столице уже была, то Женя Москву и небоскребы увидел впервые.
От избытка впечатлений или утомительных московских пробок дети полдороги проспали. А когда увидели, кто ждал их на Старом Арбате, кажется, и сами не поверили, что это не сон. Аглая Тарасова, звезда популярного телесериала «Интерны», поделилась с ними своим опытом выступления на телевизионном конкурсе.
Аглая Тарасова: «У них впереди отборочный тур — самое важное и самое страшное. Я на самом деле зажималась так, что меня увезли в больницу. Я не играю в театре. Я выступала перед огромной публикой. Мама мне советовала какие-то дыхательные практики, но это теория. У меня не очень получилось».
И пока дети ждали чая с пирожными, настало время подарков.
Аглая Тарасова: «Ребятки, я вас поздравляю с первым приездом в большой город, с началом вашей карьеры».
Сразу после рождения мама отказалась растить сына, воспитанием занялся отец. Первые годы своей жизни маленький Женя провел на стройках, рынках, везде, где папе удавалось найти работу.
Екатерина Пархоменко, воспитательница: «Он (отец Жени — ред.) был вьетнамцем по национальности. Привел его уже в три года в тяжелом состоянии в больницу, он болел. Там его забрали. Отца депортировали».
После трех лет в приюте Женю усыновили. Приемные родители взяли в семью сразу двух детей — Женю и Настю. Чужие друг другу, они стали родными — братом и сестрой. Но через четыре года их обоих вернули обратно в детский дом.
Евгений Шевченко, участник проекта «Ты супер!»: «Я был в полном отчаянии, чувствовал себя разбитым, потому что мне не надо, чтобы меня бросали».
Глядя на этого улыбчивого мальчика, хочется верить, что судьба наконец-то улыбнется ему в ответ. И у Жени появится новая семья, где он станет любимым, своим ребенком.
Евгений Шевченко: «Я хочу, чтобы у меня был человек, которому я смогу сказать: „Мама, я тебя люблю“».
Новый выпуск шоу «Ты супер!» смотрите в субботу, 18 марта, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru. Следить за новостями проекта и успехами юных исполнителей, а также голосовать за понравившихся конкурсантов можно при помощи приложения «Ты супер!» для iOS или Android. Все видео проекта доступны на странице «Ты супер!» и на YouTube.
Юные поклонники шоу могут принять участие в караоке-акции «Ты супер!». Для участия нужно выложить в соцсети с хештегом #тысупер видео, на котором ребенок исполняет гимн проекта. Фрагменты лучших роликов покажут в финале шоу.
От избытка впечатлений или утомительных московских пробок дети полдороги проспали. А когда увидели, кто ждал их на Старом Арбате, кажется, и сами не поверили, что это не сон. Аглая Тарасова, звезда популярного телесериала «Интерны», поделилась с ними своим опытом выступления на телевизионном конкурсе.
Аглая Тарасова: «У них впереди отборочный тур — самое важное и самое страшное. Я на самом деле зажималась так, что меня увезли в больницу. Я не играю в театре. Я выступала перед огромной публикой. Мама мне советовала какие-то дыхательные практики, но это теория. У меня не очень получилось».
И пока дети ждали чая с пирожными, настало время подарков.
Аглая Тарасова: «Ребятки, я вас поздравляю с первым приездом в большой город, с началом вашей карьеры».
Сразу после рождения мама отказалась растить сына, воспитанием занялся отец. Первые годы своей жизни маленький Женя провел на стройках, рынках, везде, где папе удавалось найти работу.
Екатерина Пархоменко, воспитательница: «Он (отец Жени — ред.) был вьетнамцем по национальности. Привел его уже в три года в тяжелом состоянии в больницу, он болел. Там его забрали. Отца депортировали».
После трех лет в приюте Женю усыновили. Приемные родители взяли в семью сразу двух детей — Женю и Настю. Чужие друг другу, они стали родными — братом и сестрой. Но через четыре года их обоих вернули обратно в детский дом.
Евгений Шевченко, участник проекта «Ты супер!»: «Я был в полном отчаянии, чувствовал себя разбитым, потому что мне не надо, чтобы меня бросали».
Глядя на этого улыбчивого мальчика, хочется верить, что судьба наконец-то улыбнется ему в ответ. И у Жени появится новая семья, где он станет любимым, своим ребенком.
Евгений Шевченко: «Я хочу, чтобы у меня был человек, которому я смогу сказать: „Мама, я тебя люблю“».
Новый выпуск шоу «Ты супер!» смотрите в субботу, 18 марта, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru. Следить за новостями проекта и успехами юных исполнителей, а также голосовать за понравившихся конкурсантов можно при помощи приложения «Ты супер!» для iOS или Android. Все видео проекта доступны на странице «Ты супер!» и на YouTube.
Юные поклонники шоу могут принять участие в караоке-акции «Ты супер!». Для участия нужно выложить в соцсети с хештегом #тысупер видео, на котором ребенок исполняет гимн проекта. Фрагменты лучших роликов покажут в финале шоу.
Комментарии