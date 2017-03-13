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  • 13.03, 17:01

Водолазы нашли в реке тело пропавшего в Кузбассе школьника

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Водолазы нашли в реке тело пропавшего в Кузбассе школьника

Водолазы нашли в реке тело пропавшего в Кузбассе школьника

Водолазы обнаружили в реке Иня в кузбасском городе Ленинск-Кузнецкий тело 10-летнего пропавшего мальчика.

О пропаже мальчика стало известно накануне вечером. Ребенок ушел на прогулку и не вернулся домой. Родители несколько часов пытались сами отыскать ребенка, затем обратились за помощью в полицию. В городе организовали масштабные поиски, были задействованы около 100 полицейских. В беседе с одним из друзей пропавшего ребенка выяснилось, что мальчик мог провалиться под лед на реке, тогда к розыску подключили водолазов.

Из сообщения СУ СК по Кемеровской области: «Сегодня около 15:30 местного времени (11:30 мск) в Ленинске-Кузнецком в реке Иня водолазами обнаружено тело 10-летнего мальчика. Тело ребенка поднято на поверхность. Видимых признаков насильственной смерти на его теле не обнаружено. Проводится доследственная проверка».

Как предварительно выяснило следствие, мальчик во время прогулки с другом встал на лед, провалился и скрылся из вида. Его приятель позвал на помощь взрослых, которые сообщили о произошедшем в правоохранительные органы. Параллельно силовики работали и над другими возможными версиями исчезновения ребенка.

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