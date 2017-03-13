Песков прокомментировал съемки фильма CNN о Путине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ожидает, что выходящий вскоре на американском телеканале CNN документальный фильм о российском лидере будет иметь критический уклон, но благодарен автору ленты за возможность прояснить позицию Кремля.
Дмитрий Песков: «Разумеется, было бы излишне оптимистическим полагать, что какое-то СМИ может вырваться за рамки того истерического эмоционального фона, который сейчас, к сожалению, превалирует в Америке в отношении нашей страны. Наверное, этим обусловлено то, что фильм, судя по всему, сделан с критическим уклоном и в русле дальнейшей демонизации нашей страны и нашего президента».
Представитель Кремля также отметил, что еще не видел эту ленту и ждет возможности ее посмотреть, передает ТАСС.
При этом Песков, давший интервью для этого фильма, назвал «заслуживающим позитивной оценки» тот факт, что его автор предоставил возможность «изложить нашу позицию по тем темам, которые там затрагиваются».
Он также добавил, что автор фильма Фарид Закария хорошо знаком Кремлю — он ранее уже встречался с российским лидером и был модератором на Петербургском международном экономическом форуме.
Представитель Кремля также отметил, что еще не видел эту ленту и ждет возможности ее посмотреть, передает ТАСС.
При этом Песков, давший интервью для этого фильма, назвал «заслуживающим позитивной оценки» тот факт, что его автор предоставил возможность «изложить нашу позицию по тем темам, которые там затрагиваются».
Он также добавил, что автор фильма Фарид Закария хорошо знаком Кремлю — он ранее уже встречался с российским лидером и был модератором на Петербургском международном экономическом форуме.
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