Бивший женщин электрошокером грабитель из Иркутска попал на видео

Иркутские полицейские задержали грабителя, который в течение месяца грабил местных жительниц, нападая на них с электрошокером.
На днях преступник «прокололся», попав в объектив камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как он подкрался к жертве около подъезда, нанес ей несколько ударов, забрал сумку и убежал.
Вскоре сотрудникам уголовного розыска удалось установить личность и задержать предполагаемого преступника. Им оказался 46-летний ранее неоднократно судимый за мошенничество, кражи, угоны и грабежи уроженец Ростовской области.
Как сообщает сайт «Комсомольской правды», мужчина освободился из колонии в декабре 2015 года. Больше года ему удавалось оставаться законопослушным гражданином. А потом, как он признался полицейским на первом же допросе, увидел одинокую женщину в темном переулке и снова взялся за старое.
Подозреваемый подробно описал, где и как совершал преступления. Однако сыщики считают, что жертв может быть больше. Сейчас на мужчину за грабеж заведено уголовное дело. Ему грозит новый срок — до семи лет колонии.
Вскоре сотрудникам уголовного розыска удалось установить личность и задержать предполагаемого преступника. Им оказался 46-летний ранее неоднократно судимый за мошенничество, кражи, угоны и грабежи уроженец Ростовской области.
Как сообщает сайт «Комсомольской правды», мужчина освободился из колонии в декабре 2015 года. Больше года ему удавалось оставаться законопослушным гражданином. А потом, как он признался полицейским на первом же допросе, увидел одинокую женщину в темном переулке и снова взялся за старое.
Подозреваемый подробно описал, где и как совершал преступления. Однако сыщики считают, что жертв может быть больше. Сейчас на мужчину за грабеж заведено уголовное дело. Ему грозит новый срок — до семи лет колонии.
Комментарии