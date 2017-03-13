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  • 13.03, 15:30
Бивший женщин электрошокером грабитель из Иркутска попал на видео. задержание, Иркутск, кражи и ограбления, криминал, нападения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Бивший женщин электрошокером грабитель из Иркутска попал на видео

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Бивший женщин электрошокером грабитель из Иркутска попал на видео

Бивший женщин электрошокером грабитель из Иркутска попал на видео

Бивший женщин электрошокером грабитель из Иркутска попал на видео

    Иркутские полицейские задержали грабителя, который в течение месяца грабил местных жительниц, нападая на них с электрошокером.

    На днях преступник «прокололся», попав в объектив камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как он подкрался к жертве около подъезда, нанес ей несколько ударов, забрал сумку и убежал.

    Вскоре сотрудникам уголовного розыска удалось установить личность и задержать предполагаемого преступника. Им оказался 46-летний ранее неоднократно судимый за мошенничество, кражи, угоны и грабежи уроженец Ростовской области.

    Как сообщает сайт «Комсомольской правды», мужчина освободился из колонии в декабре 2015 года. Больше года ему удавалось оставаться законопослушным гражданином. А потом, как он признался полицейским на первом же допросе, увидел одинокую женщину в темном переулке и снова взялся за старое.

    Подозреваемый подробно описал, где и как совершал преступления. Однако сыщики считают, что жертв может быть больше. Сейчас на мужчину за грабеж заведено уголовное дело. Ему грозит новый срок — до семи лет колонии.

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