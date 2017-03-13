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  • 13.03, 17:01
Убийцы подмосковных нотариусов устроили чайную атаку в зале суда. Москва, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Убийцы подмосковных нотариусов устроили чайную атаку в зале суда

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Убийцы подмосковных нотариусов устроили чайную атаку в зале суда

Убийцы подмосковных нотариусов устроили чайную атаку в зале суда

Убийцы подмосковных нотариусов устроили чайную атаку в зале суда

    Громкий процесс над подозреваемыми в серии убийств и разбойных нападений на подмосковных нотариусов сегодня получил продолжение. В суде оглашают повторный приговор троим обвиняемым.

    Еще в марте 2013 года Эдуарда Белобородова, Андрея Зотова и Владимира Садовникова признали виновными в преступлениях и назначили длительные сроки заключения. Но они подали апелляции и добились пересмотра дела. Только один фигурант тогда оказался в колонии.

    На сегодняшнем заседании суда трое фигурантов громкого дела устроили своеобразное представление. Во время оглашения приговора они заявили, что не хотят, чтобы их снимали, и прикрывали лица газетами. Затем они заявили, что, если съемка не прекратится, устроят «чайную церемонию».

    Присутствующие не придали значения этим словам, однако через несколько минут один из обвиняемых выплеснул на присутствующих жидкость из бутылки, испачкал всю скамью подсудимых, а также пытался приклеить газеты на стекла вокруг себя.

    Подробности — в видеоматериале.

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