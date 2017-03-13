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  • 13.03, 13:59

Фийон назвал антироссийские санкции ошибкой Европы

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Фийон назвал антироссийские санкции ошибкой Европы

Фийон назвал антироссийские санкции ошибкой Европы

Европа с самого начала вела ошибочную политику в отношении России, уверен кандидат в президенты Франции от партии «Республиканцы» Франсуа Фийон в эфире радиостанции Europe 1.

Экс-премьер Франции отметил, что в настоящий момент Россия может двигаться курсом, который выглядит неприемлемым в глазах Европы, но именно Старый Свет несет за это ответственность.

Франсуа Фийон: «Происходит это по той причине, что мы изначально вели неверную политику в отношении России. Мы оттолкнули Россию, наложили на нее санкции. Я констатирую, что мы совершили ошибки, и нельзя сказать, что мы не несем ответственности. Санкции, которые мы ввели, — это именно наша ответственность».

Эти санкции, по мнению Фийона, лишь «привели к ужесточению российской позиции».

Франсуа Фийон: «Их нужно снять в обмен на изменение российской позиции. Я всегда отстаивал это».

Фийон пояснил, что Европа должна сделать так, чтобы и Россия, и Украина выполнили условия минских соглашений.

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