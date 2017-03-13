Особенности лечения почек обсуждают на конференции в Москве

Новейшие достижения в области лечения заболеваний почек сегодня обсуждают в Москве. На конференции, приуроченной к Всемирному дню почки, собрались ведущие специалисты со всей страны.

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Москва

Среди главных тем — влияние ожирения и сахарного диабета на заболевания почек и роль здорового образа жизни.



Николай Мухин, заведующий кафедрой внутренних, профессиональных болезней и пульмонологии МПФ ФГБОУ ВО ПМГМУ имени Сеченова: «Мы сегодня не можем обойти эту проблему. Сказать, научить, что нужно делать, чтобы быть здоровым. Мы сами должны проникнутся важностью этой проблемы».



Также на конференции обсуждают особенности трансплантации почек у больных с сахарным диабетом, применение новых препаратов и гемодиализа.