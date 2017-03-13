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  • 13.03, 13:59
Тысячи пассажиров не смогли улететь из Берлина из-за забастовки аэропортов. авиакомпании, аэропорты, Берлин, Германия, забастовки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Тысячи пассажиров не смогли улететь из Берлина из-за забастовки аэропортов

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Тысячи пассажиров не смогли улететь из Берлина <nobr>из-за</nobr> забастовки аэропортов

Тысячи пассажиров не смогли улететь из Берлина из-за забастовки аэропортов

Тысячи пассажиров не смогли улететь из Берлина <nobr>из-за</nobr> забастовки аэропортов

    Наземные службы международных аэропортов Берлина Тегель и Шёнефельд начали новую забастовку, требуя повысить им зарплаты.

    Обслуживание самолетов прекратилось сегодня утром и возобновится не раньше чем через сутки. Тысячи пассажиров на смогли улететь из Берлина.

    Пассажирка: «Я должна была улететь в Лиссабон, я не могу опоздать на службу. Приехала сегодня в аэропорт, а тут ничего не работает. Настоящий бардак, нет никакой информации. Вот просто сижу и жду, но, видимо, сегодня самолетов не будет».

    Пассажир: «У меня ощущение, что я взят в заложники. Я не могу улететь в отпуск. Из-за всех этих предупредительных и прочих забастовок страдают пассажиры. Я понимаю, люди добиваются повышения зарплаты. Но нам из-за этого приходится сидеть и ждать. По-моему, это нечестно».

    Ведущий немецкий перевозчик Lufthansa объявил, что отменены все запланированные на сегодня полеты в Берлин из других городов Германии. Российские авиакомпании также вынуждены были внести в расписание коррективы.

    Как сообщается на сайте «Аэрофлота», вместо Берлина несколько рейсов будут отправлены в Дрезден. На прошлой неделе берлинские аэропорты уже проводили подобную забастовку.

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