На освобожденной водонасосной станции близ Алеппо обнаружили сотни фугасов

Больше трех месяцев боевики заставляли жителей Алеппо испытывать жажду, перекрыв поставки питьевой воды с водонасосной станции Хавсе. Сегодня она вновь пошла в город.
До недавнего времени питавшая город водонасосная станция на берегу Евфрата находилась под контролем террористов, которые, отступая из города, перекрыли все вентили.
Стремительный бросок передовых частей сирийской армии отбросил боевиков «Исламского государства» (организация запрещена в России) на другой берег Евфрата и позволил восстановить нормальное водоснабжение.
Перед отходом боевики заминировали все что можно, рассчитывая отступить, а затем дистанционно подорвать стратегический объект. Несколько дней ушло у сирийских саперов, чтобы обнаружить на территории водонасосной станции несколько сотен фугасов. Уничтожена лаборатория, где брали пробы воды. Почти не осталось специалистов, которые могли бы обеспечить ее подачу.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Ивлиева.
Стремительный бросок передовых частей сирийской армии отбросил боевиков «Исламского государства» (организация запрещена в России) на другой берег Евфрата и позволил восстановить нормальное водоснабжение.
Перед отходом боевики заминировали все что можно, рассчитывая отступить, а затем дистанционно подорвать стратегический объект. Несколько дней ушло у сирийских саперов, чтобы обнаружить на территории водонасосной станции несколько сотен фугасов. Уничтожена лаборатория, где брали пробы воды. Почти не осталось специалистов, которые могли бы обеспечить ее подачу.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Ивлиева.
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