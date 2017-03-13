Мизулина раскритиковала идею об отмене материнского капитала

Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина считает бездумной идею об отмене материнского капитала. Об этом она заявила журналистам в понедельник.
Мизулина напомнила, что депутаты предлагают ввести ежемесячные поддерживающие выплаты семьям, настаивая на том, что это будет эффективнее, чем материнский капитал, передает ТАСС.
Елена Мизулина: «Такого рода бездумные заявления могут только навредить, перечеркнув все наши достижения в социальной сфере».
Ранее в Госдуме выступили с инициативой отменить материнский капитал, объясняя это тем, что программа себя не оправдала. Разовую выплату было предложено заменить ежемесячным пособием, которое будет выплачиваться до достижения детьми 18 лет: 3000 рублей — за одного ребенка, 8000 — за двоих и 15000 — за троих детей.
Елена Мизулина: «Такого рода бездумные заявления могут только навредить, перечеркнув все наши достижения в социальной сфере».
Ранее в Госдуме выступили с инициативой отменить материнский капитал, объясняя это тем, что программа себя не оправдала. Разовую выплату было предложено заменить ежемесячным пособием, которое будет выплачиваться до достижения детьми 18 лет: 3000 рублей — за одного ребенка, 8000 — за двоих и 15000 — за троих детей.
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