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  • 13.03, 13:59

Мизулина раскритиковала идею об отмене материнского капитала

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Мизулина раскритиковала идею об отмене материнского капитала

Мизулина раскритиковала идею об отмене материнского капитала

Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина считает бездумной идею об отмене материнского капитала. Об этом она заявила журналистам в понедельник.

Мизулина напомнила, что депутаты предлагают ввести ежемесячные поддерживающие выплаты семьям, настаивая на том, что это будет эффективнее, чем материнский капитал, передает ТАСС.

Елена Мизулина: «Такого рода бездумные заявления могут только навредить, перечеркнув все наши достижения в социальной сфере».

Ранее в Госдуме выступили с инициативой отменить материнский капитал, объясняя это тем, что программа себя не оправдала. Разовую выплату было предложено заменить ежемесячным пособием, которое будет выплачиваться до достижения детьми 18 лет: 3000 рублей — за одного ребенка, 8000 — за двоих и 15000 — за троих детей.

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