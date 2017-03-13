Похищенный почти три года назад ребенок вернулся с матерью в Магадан

Пятилетний Сережа Шмагин наконец вернулся домой в Магадан после долгих странствий с отцом. Тот прятал мальчика от семьи. Можно лишь догадываться, какие страдания все эти годы испытывала мать ребенка. Но теперь она намерена защитить себя и сына от повторения подобной ситуации.
Мать и сын спустя неделю после долгожданной встречи стараются не отходить друг от друга. Слишком долгой была разлука. Почти три года Наталья Шмагина ничего не знала о сыне. Когда полицейские сообщили о том, что Серёжа нашелся, Наталья сразу же отправилась в далекий путь. Ведь ребенка обнаружили в Твери и поместили в реабилитационный центр. Под наблюдением психологов мать и сын общались неделю и только потом им разрешили вернуться домой.
Наталья Шмагина: «Серёжа узнал меня сразу. Правда, сначала по фотографиям. Неделю мы были вместе. Сейчас уже видите: ребенок обнимает меня, не видит во мне чужого человека. Мама она и есть мама».
Их разлучил отец ребенка. С мужем Наталья развелась несколько лет назад. Но общаться с сыном, говорит, экс-супругу не запрещала. Два раза в неделю по выходным отец забирал мальчика к себе. Но летом 2014-го в назначенный час Василий Лысюк не явился. Женщина забила тревогу и сразу пошла в полицию. Серёжу искали по всей стране стражи порядка и волонтеры. Фотографии мальчика расклеивали на остановках.
Но Лысюк всякий раз был на шаг впереди. Скрывался, часто менял место жительства, родным о себе ничего не сообщал. Но недавно его все же нашли — недалеко от тверской деревни Юшино. Там отец с сыном жили последние несколько месяцев. Участковый узнал мужчину по фото из ориентировки.
Денис Казанов, руководитель УФССП РФ по Магаданской области: «Эта ситуация незаурядная по большому счету. Не так часто нерадивые родители похищают детей и покидают субъект, где проживает ребенок. Работа была серьезная проведена. Мы направляли поручения во все регионы РФ, чтобы в случае, если будет обнаружено данное лицо, принять все меры к задержанию».
С отцом Сережи стражи порядка уже пообщались. Но привлекать его к ответственности или нет, пока еще не решили. Чтобы обвинить мужчину в похищении или в том, что была угроза для жизни ребенка, нужны веские доказательства. Между тем известно, что за мальчиком хорошо ухаживали. К слову, Василий Лысюк намерен продолжить борьбу за сына и грозит экс-супруге, что скоро приедет в Магадан.
Наталья Шмагина боится, что бывший муж применит силу. После долгих поисков ребенка она хочет через суд лишить его родительских прав и добиться запрета приближаться к мальчику. Женщина говорит, что уже предпринимает меры, которые обезопасят ее и сына.
Подробности — в видеоматериале.
Наталья Шмагина: «Серёжа узнал меня сразу. Правда, сначала по фотографиям. Неделю мы были вместе. Сейчас уже видите: ребенок обнимает меня, не видит во мне чужого человека. Мама она и есть мама».
Их разлучил отец ребенка. С мужем Наталья развелась несколько лет назад. Но общаться с сыном, говорит, экс-супругу не запрещала. Два раза в неделю по выходным отец забирал мальчика к себе. Но летом 2014-го в назначенный час Василий Лысюк не явился. Женщина забила тревогу и сразу пошла в полицию. Серёжу искали по всей стране стражи порядка и волонтеры. Фотографии мальчика расклеивали на остановках.
Но Лысюк всякий раз был на шаг впереди. Скрывался, часто менял место жительства, родным о себе ничего не сообщал. Но недавно его все же нашли — недалеко от тверской деревни Юшино. Там отец с сыном жили последние несколько месяцев. Участковый узнал мужчину по фото из ориентировки.
Денис Казанов, руководитель УФССП РФ по Магаданской области: «Эта ситуация незаурядная по большому счету. Не так часто нерадивые родители похищают детей и покидают субъект, где проживает ребенок. Работа была серьезная проведена. Мы направляли поручения во все регионы РФ, чтобы в случае, если будет обнаружено данное лицо, принять все меры к задержанию».
С отцом Сережи стражи порядка уже пообщались. Но привлекать его к ответственности или нет, пока еще не решили. Чтобы обвинить мужчину в похищении или в том, что была угроза для жизни ребенка, нужны веские доказательства. Между тем известно, что за мальчиком хорошо ухаживали. К слову, Василий Лысюк намерен продолжить борьбу за сына и грозит экс-супруге, что скоро приедет в Магадан.
Наталья Шмагина боится, что бывший муж применит силу. После долгих поисков ребенка она хочет через суд лишить его родительских прав и добиться запрета приближаться к мальчику. Женщина говорит, что уже предпринимает меры, которые обезопасят ее и сына.
Подробности — в видеоматериале.
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