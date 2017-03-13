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  • 13.03, 13:59

В Норвегии хоккеисты провели самый долгий матч в истории

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В Норвегии хоккеисты провели самый долгий матч в истории

В Норвегии хоккеисты провели самый долгий матч в истории

Новый рекорд по длительности игры принадлежит командам Storhamar и Sparta.

Командам в матче плей-офф пришлось провести восемь овертаймов, чтобы определить победителя. Продолжительная встреча закончилась в пользу Storhamar со счетом 2:1.

Матч начался накануне в 18:00, а завершился только в 2:32 ночи. Общее время игры — рекордные 217 минут и 14 секунд, передает FoxSports.

Из-за необычной продолжительности матча в полицию стали поступать сообщения о пропаже людей, которые отправились на игру и не вернулись. В правоохранительные органы обращались родные и близкие болельщиков, обеспокоенные их долгим отсутствием.

Прошлый рекорд по времени принадлежал командам Detroit Red Wings и Montreal Maroons, которые играли 176 минут и 30 секунд 24 марта 1936 года. Они боролись в матче плей-офф НХЛ.

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