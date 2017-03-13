В Казахстане начали продавать пластиковый рис: видео

Житель
Алма-Аты купил в магазине поддельный рис, который рассыпается при добавлении воды.
По словам мужчины, рис был приобретен 8 марта в одном из небольших магазинов города. На витрине рис выглядел красивым и прозрачным, но при промывке крупинки внезапно побелели. Когда покупатель потер рис между пальцами, то он превратился в порошок.
Мужчина не стал пробовать сомнительный продукт и выбросил его. По словам покупателя, крупа была произведена с применением «китайских технологий».
Как отмечает сайт Вести.Ru, ранее на рынки стран Юго-Восточной Азии вышел опасный для здоровья рис китайского производства, изготовленный из картофеля и пластмассы.
Мужчина не стал пробовать сомнительный продукт и выбросил его. По словам покупателя, крупа была произведена с применением «китайских технологий».
Как отмечает сайт Вести.Ru, ранее на рынки стран Юго-Восточной Азии вышел опасный для здоровья рис китайского производства, изготовленный из картофеля и пластмассы.
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