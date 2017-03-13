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  • 13.03, 12:28
В Казахстане начали продавать пластиковый рис: видео. Казахстан, Китай, продукты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Казахстане начали продавать пластиковый рис: видео

3 комментария
В Казахстане начали продавать пластиковый рис: видео

В Казахстане начали продавать пластиковый рис: видео

В Казахстане начали продавать пластиковый рис: видео

    Житель Алма-Аты купил в магазине поддельный рис, который рассыпается при добавлении воды.

    По словам мужчины, рис был приобретен 8 марта в одном из небольших магазинов города. На витрине рис выглядел красивым и прозрачным, но при промывке крупинки внезапно побелели. Когда покупатель потер рис между пальцами, то он превратился в порошок.

    Мужчина не стал пробовать сомнительный продукт и выбросил его. По словам покупателя, крупа была произведена с применением «китайских технологий».

    Как отмечает сайт Вести.Ru, ранее на рынки стран Юго-Восточной Азии вышел опасный для здоровья рис китайского производства, изготовленный из картофеля и пластмассы.

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