Суд продлил срок ареста хабаровским живодеркам

Суд продлил срок содержания под стражей подсудимым по делу о жестоких убийствах животных в Хабаровске.
Как сообщили РИА Новости в суде, «в Хабаровске завершилось первое судебное заседание по делу обвиняемых в жестоких убийствах животных».
Из сообщения представителя суда: «На заседании был продлен срок содержания под стражей подсудимых, он заканчивался 19 марта. На заседании гособвинение огласило свою позицию. Следующее судебное заседание назначено на 24 марта».
По делу проходят две девушки и их 18-летний знакомый. В зависимости от роли каждого они обвиняются по статьям «Жестокое обращение с животными», «Разбой», «Оскорбление религиозных чувств верующих» и «Возбуждение ненависти либо вражды». По данным следствия, жертвами обвиняемых стали не менее 15 животных и птиц.
Из сообщения представителя суда: «На заседании был продлен срок содержания под стражей подсудимых, он заканчивался 19 марта. На заседании гособвинение огласило свою позицию. Следующее судебное заседание назначено на 24 марта».
По делу проходят две девушки и их 18-летний знакомый. В зависимости от роли каждого они обвиняются по статьям «Жестокое обращение с животными», «Разбой», «Оскорбление религиозных чувств верующих» и «Возбуждение ненависти либо вражды». По данным следствия, жертвами обвиняемых стали не менее 15 животных и птиц.
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