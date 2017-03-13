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  • 13.03, 12:28

Суд продлил срок ареста хабаровским живодеркам

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Суд продлил срок ареста хабаровским живодеркам

Суд продлил срок ареста хабаровским живодеркам

Суд продлил срок ареста хабаровским живодеркам
  • Фото: dvhab.ru

    • Суд продлил срок содержания под стражей подсудимым по делу о жестоких убийствах животных в Хабаровске.

    Как сообщили РИА Новости в суде, «в Хабаровске завершилось первое судебное заседание по делу обвиняемых в жестоких убийствах животных».

    Из сообщения представителя суда: «На заседании был продлен срок содержания под стражей подсудимых, он заканчивался 19 марта. На заседании гособвинение огласило свою позицию. Следующее судебное заседание назначено на 24 марта».

    По делу проходят две девушки и их 18-летний знакомый. В зависимости от роли каждого они обвиняются по статьям «Жестокое обращение с животными», «Разбой», «Оскорбление религиозных чувств верующих» и «Возбуждение ненависти либо вражды». По данным следствия, жертвами обвиняемых стали не менее 15 животных и птиц.

    Одна из обвиняемых в 2015–2016 годах размещала на странице соцсети «изображения и тексты, оскорбляющие чувства верующих». Также ей вменяют публикацию видео «со сценами унижения достоинства молодого человека по признаку принадлежности к социальной группе». Также девушки обвиняются в том, что напали на жителя Хабаровска, отобрали у него 600 рублей и причинили легкий вред его здоровью. Ранее сообщалось, что обвиняемые во время следствия признали свою вину по всем пунктам обвинения.

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