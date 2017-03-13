Алексей Чадов подружился с шаолиньским монахом на съемках нового сериала НТВ

Стартовали съемки нового сериала «Четвертая смена» киностудии «КИТ». Главную роль в истории о буднях оперативника из отдела по борьбе с этнической преступностью исполняет Алексей Чадов («Дело чести», «Ночной дозор», «9 рота»). Партнером Чадова по съемочной площадке станет известный мастер боевых искусств Ши Янбин, официальный представитель Суншаньского монастыря Шаолинь в России.

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Данила Четков — оперативник отдела по борьбе с этнической преступностью (Алексей Чадов). Он в курсе, что происходит в «китайской» Москве, и знает все о продаже и покупке контрафакта. Однажды судьба сводит его с китайцем Йонгом (Ши Янбин), приехавшим в Россию искать свою пропавшую дочь. Погружаясь в московское «китайское зазеркалье», Данила помогает Йонгу и постепенно меняет свои взгляды на жизнь. Едва не потеряв сына, Четков понимает: на свете нет ничего важнее честности и крепкого плеча друга, кем становится для него Йонг.



Половина занятых в сериале актеров — китайцы. Молодых артистов нашли в Москве, а вот актеров постарше пригласили на съемки из Китая. Кастинг на роль Йонга не проводился. Его играет известный как в Китае, так и в России мастер боевых искусств Ши Янбин, который уже более 20 лет является монахом Шаолиньского монастыря. Ши Янбин — один из пятидесяти монахов, кому разрешена преподавательская работа. Он объездил полмира с семинарами, около двух лет преподавал в США, шесть лет назад был направлен настоятелем монастыря Шаолинь для работы в России.



Герой Чадова ездит на уникальной машине, которую, по сюжету, он при помощи китайских друзей сам собрал у себя в гараже. Изначально создатели сериала хотели найти этакий «бэтмобиль», как у известного персонажа комиксов и художественных фильмов. Так у Данилы Четкова появилась его «Мариванна», которой он очень дорожит.



О дате премьеры нового сериала «Четвертая смена» на НТВ будет объявлено дополнительно.