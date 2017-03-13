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  • 13.03, 12:27
Жители донецкого поселка могут остаться без воды из-за регулярных обстрелов. войны и вооруженные конфликты, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Жители донецкого поселка могут остаться без воды из-за регулярных обстрелов

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Жители донецкого поселка могут остаться без воды из-за регулярных обстрелов

Жители донецкого поселка могут остаться без воды <nobr>из-за</nobr> регулярных обстрелов

    Жители поселка Крутая Балка в Донбассе сегодня опять ждут представителей ОБСЕ. День за днем киевские силовики ведут огонь по их домам из минометов и БМП, разрушают постройки и уничтожают линии электропередачи. Но мониторинговая комиссия ни разу до них не добралась. Под обстрелом регулярно оказывается и Донецкая фильтровальная станция — она подает воду в населенные пункты по обе стороны линии разграничения.

    Поселок Крутая Балка, как и Донецкая фильтровальная станция, находится в так называемой серой, нейтральной зоне. По минским соглашениям, тяжелое вооружение должно находиться на расстоянии как минимум 20 километров. Но на деле украинские позиции как раз в буферной зоне. Только за прошлые сутки были уничтожены два дома.

    Одна из местных жительниц сейчас находится в больнице с осколочными ранениями. Электричества в домах нет — линия электропередачи перебита, аварийные бригады не могут ее восстановить, слишком опасно. Особенно в нижней части поселка, куда наблюдатели ОБСЕ вообще не приезжают, хотя прямые попадания по домам происходят несколько раз в неделю.

    Поселок Крутая Балка находится в километре от фильтровальной станции. Обстрелы там не прекращаются. Из-за повреждения линии электропередачи Донецкая фильтровальная станция снова обесточена, работа остановлена. При эвакуации сотрудники водоканала попали под обстрел.

    Донецкая фильтровальная станция окружена окопами. Один из украинских блиндажей находится в 200 метрах от цехов с хлором. На территорию этого режимного объекта почти ежедневно прилетают снаряды. При этом станция обеспечивает водой города и поселки по обе линии фронта. На переговорах в Минске не раз поднимался вопрос о создании вокруг нее безопасной зоны. Но украинская сторона на это не идет, продолжая так называемое ползучее наступление, то есть войну за участки серой, нейтральной зоны.

    Подробности — в видеоматериале.

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