Премьера на НТВ: «Охота на дьявола» начнется в 21:30

На НТВ сегодня премьера — начинается новый остросюжетный сериал «Охота на дьявола» с Сергеем Безруковым в главной роли. Сюжет, в котором спецслужбы разных стран ищут секретное оружие, основан на реальных событиях. Так называемый луч смерти, способный изменить мир, русский физик Михаил Филиппов разрабатывал в начале прошлого века.
Михаил Михайлович Филиппов лежал навзничь в луже крови на полу своей домашней лаборатории на верхнем этаже дома №37 по улице Жуковского. Его обнаружили домашние, взломав дверь. На столе лежала записка: «Передача взрыва на расстояние. Опыт 12-й».
За день до смерти Филиппов разослал в газеты письмо. Настолько странное, что его решилось опубликовать лишь одно издание. «Речь идет об изобретенном мною способе передачи на расстояние волны взрыва, и передача возможна на тысячи километров, — писал ученый. — Сделав взрыв в Петербурге, его можно будет передать в Константинополь».
Борис Родионов, физик: «Уже тогда артиллеристы заметили, что взрываются склады, расположенные на расстоянии друг от друга».
Это сейчас физики понимают, о чем идет речь. Тогда пресса сочла, что Филиппов сошел с ума на почве увлечения марксистской философией. Его идеи назвали идиотскими и пригласили авторитетных специалистов вместе с общественностью посмеяться над Филипповым. Но ученые что-то почувствовали. За Филиппова заступился сам Менделеев.
А неутомимые газетчики продолжали терзать расспросами несчастную вдову. Женщина рассказала, что последнее время ее супруг был полностью поглощен своей идеей и что она как-то связана с принципами беспроводного телеграфа.
Филиппова похоронили, пресса занялась конфликтом на Балканах. И только ближе к концу XX века физики смогли сформулировать задачу, над которой работал Филиппов: превратить низкокачественную энергию с большой энтропией в высококачественную. Когерентное излучение. Другими словами — лазер.
Обстоятельства гибели Михаила Филиппова сочли загадочными. Медики дали противоречивые заключения о причине смерти: апоплексический удар, отравление химикатами. А семейный врач Филипповых честно написал, что не может определить, от чего умер ученый. Документы и записки об опытах пропали бесследно. А в день обыска в его лаборатории в Петербурге прогремел сильнейший взрыв. Поговаривали, что один из полицейских что-то уронил в кабинете Филиппова.
Многосерийный шпионский детектив «Охота на дьявола», в котором спецслужбы четырех стран разыскивают чертежи секретного оружия, начнется на НТВ в понедельник, 13 марта, в 21:30.
За день до смерти Филиппов разослал в газеты письмо. Настолько странное, что его решилось опубликовать лишь одно издание. «Речь идет об изобретенном мною способе передачи на расстояние волны взрыва, и передача возможна на тысячи километров, — писал ученый. — Сделав взрыв в Петербурге, его можно будет передать в Константинополь».
Борис Родионов, физик: «Уже тогда артиллеристы заметили, что взрываются склады, расположенные на расстоянии друг от друга».
Это сейчас физики понимают, о чем идет речь. Тогда пресса сочла, что Филиппов сошел с ума на почве увлечения марксистской философией. Его идеи назвали идиотскими и пригласили авторитетных специалистов вместе с общественностью посмеяться над Филипповым. Но ученые что-то почувствовали. За Филиппова заступился сам Менделеев.
А неутомимые газетчики продолжали терзать расспросами несчастную вдову. Женщина рассказала, что последнее время ее супруг был полностью поглощен своей идеей и что она как-то связана с принципами беспроводного телеграфа.
Филиппова похоронили, пресса занялась конфликтом на Балканах. И только ближе к концу XX века физики смогли сформулировать задачу, над которой работал Филиппов: превратить низкокачественную энергию с большой энтропией в высококачественную. Когерентное излучение. Другими словами — лазер.
Обстоятельства гибели Михаила Филиппова сочли загадочными. Медики дали противоречивые заключения о причине смерти: апоплексический удар, отравление химикатами. А семейный врач Филипповых честно написал, что не может определить, от чего умер ученый. Документы и записки об опытах пропали бесследно. А в день обыска в его лаборатории в Петербурге прогремел сильнейший взрыв. Поговаривали, что один из полицейских что-то уронил в кабинете Филиппова.
Многосерийный шпионский детектив «Охота на дьявола», в котором спецслужбы четырех стран разыскивают чертежи секретного оружия, начнется на НТВ в понедельник, 13 марта, в 21:30.
Комментарии