Власти разрешили отлов тигров, убивающих собак в Хабаровском крае

Минприроды РФ выдало разрешение на отлов тигрицы с тигрятами, которые нападают на собак в поселке Кутузовка в Хабаровском крае. Об этом сообщил начальник отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства Минприроды региона Юрий Колпак.
Юрий Колпак: «Мы получили разрешение на отлов этих тигров, но надеемся, что их удастся отпугнуть, и они уйдут в тайгу».
Он добавил, что не располагает данными о состоянии здоровья тигров, сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что тигрица и два тигренка регулярно приходят в поселок Кутузовка в районе имени Лазо. Известно как минимум о трех собаках, которых они утащили. В связи с этим из Хабаровского края в Минприроды РФ был направлен запрос на отлов редких животных.
Он добавил, что не располагает данными о состоянии здоровья тигров, сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что тигрица и два тигренка регулярно приходят в поселок Кутузовка в районе имени Лазо. Известно как минимум о трех собаках, которых они утащили. В связи с этим из Хабаровского края в Минприроды РФ был направлен запрос на отлов редких животных.
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