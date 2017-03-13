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  • 13.03, 10:57

Синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды в середине недели

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Синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды в середине недели

Синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды в середине недели

Столицу в середине текущей недели ожидаются дожди. Но к выходным погода снова улучшится.

Центр «Фобос»: «Сегодня и завтра погода примерно одинаковая, над регионом будет господствовать антициклон, переменная облачность без осадков».

Сегодня в столице погода будет держаться на уровне плюс 8–10 градусов и 5–10 градусов выше нуля по области. Во вторник в Москве ожидается 7–9 градусов тепла и 5–10 градусов в Московской области.

Центр «Фобос»: «Слабый юго-восточный ветер, давление выше нормы — 750 миллиметров ртутного столба».

Но в среду погода ухудшится. Регион ощутит влияние атмосферного фронта с северо-запада. Местами пройдут небольшие дожди. Температура опустится до 5–7 градусов тепла днем в столице и до плюс 3–8 градусов в области. Усилится юго-восточный ветер, его порывы будут достигать 5–10 метров в секунду, передает РИА Новости.

Центр «Фобос»: «В четверг облачно с неустойчивыми прояснениями, ночью небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днем небольшие дожди, местами гололедные явления. Днем воздух прогреется до +8 градусов. Западный ветер 4–9 метров в секунду».

Однако уже в пятницу жители столичного региона снова почувствуют влияние антициклона, осадки прекратятся.

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