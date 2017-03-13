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  • 13.03, 10:57

Подросток за рулем автомобиля сбил 10-летнюю девочку на Ямале

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Подросток за рулем автомобиля сбил 10-летнюю девочку на Ямале

Подросток за рулем автомобиля сбил <nobr>10-летнюю</nobr> девочку на Ямале

Подросток за рулем автомобиля сбил 10-летнюю девочку в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, она получила ушибы.

Как сообщили РИА Новости в региональном управлении ГИБДД, инцидент произошел накануне вечером в селе Ныда. Несовершеннолетний водитель не справился с управлением в сложных метеоусловиях и сбил девочку, которая в этот момент проходила по дороге в попутном направлении.

Из сообщения ГИБДД: «За рулем автомобиля находился 15-летний школьник. Сейчас по данному факту проводится проверка, устанавливается владелец транспортного средства, так как машина не зарегистрирована. Пострадавшая в происшествии 10-летняя девочка находится на амбулаторном лечении. Она получила ушибы».

В настоящее время в связи с ДТП возбуждено административное производство.

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