Подросток за рулем автомобиля сбил 10-летнюю девочку на Ямале

Подросток за рулем автомобиля сбил
10-летнюю девочку в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, она получила ушибы.
Как сообщили РИА Новости в региональном управлении ГИБДД, инцидент произошел накануне вечером в селе Ныда. Несовершеннолетний водитель не справился с управлением в сложных метеоусловиях и сбил девочку, которая в этот момент проходила по дороге в попутном направлении.
Из сообщения ГИБДД: «За рулем автомобиля находился 15-летний школьник. Сейчас по данному факту проводится проверка, устанавливается владелец транспортного средства, так как машина не зарегистрирована. Пострадавшая в происшествии 10-летняя девочка находится на амбулаторном лечении. Она получила ушибы».
В настоящее время в связи с ДТП возбуждено административное производство.
Из сообщения ГИБДД: «За рулем автомобиля находился 15-летний школьник. Сейчас по данному факту проводится проверка, устанавливается владелец транспортного средства, так как машина не зарегистрирована. Пострадавшая в происшествии 10-летняя девочка находится на амбулаторном лечении. Она получила ушибы».
В настоящее время в связи с ДТП возбуждено административное производство.
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